Всё для победы! — в Кисловодске для нужд фронта изготавливают печи-буржуйки
Кисловодское предприятие «Стальные решения» готовит к отправке на фронт очередную партию печей-буржуек.
Кисловодское предприятие уже 12 лет продаёт свои изделия по всей России и в странах СНГ. Буквально за три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта. За это время было изготовлено и отправлено в зону СВО 70 печей-буржуек.
«Сейчас изготавливают очередную партию — 100 печей, с помощью которых кисловодские бойцы будут не только кипятить воду, но и греться в холодное время. Руководство предприятия и все его сотрудники сразу откликнулись на запрос помочь нашим военнослужащим. Один из работников недавно в числе мобилизованных сам отправился защищать Отечество», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений.
«К нам обратились ребята из фонда с запросом, сможем ли мы по их чертежам изготовить буржуйки. Мы сделали тестовую модель, опробовали ее, поэкспериментировали и запустили в производство. Первый заказ пришел две-три недели назад, пока мы делали первую тестовую модель. Сейчас все это запустили на поток, на сегодняшний день, сделано порядка 70 печей. Заказы продолжают поступать —20,30,100, запросы разные», — рассказывает директор «Стальных решений» Тамара Овчаренко.
Тамара Овчаренко отмечает, что при необходимости предприятие готово максимально перестроить производство под нужды участников СВО.
«Мы можем производить, если не перестраивать производство, 50 штук в неделю. Если будет необходимость производить больше, отложим все остальные заказы и выпустим в большем количестве».