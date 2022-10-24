Кисловодское предприятие «Стальные решения» готовит к отправке на фронт очередную партию печей-буржуек.

Денис Абрамов ИА REGNUM Раньше предприятие занималось производством металлоконструкций и ковки

Кисловодское предприятие уже 12 лет продаёт свои изделия по всей России и в странах СНГ. Буквально за три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта. За это время было изготовлено и отправлено в зону СВО 70 печей-буржуек.

Денис Абрамов ИА REGNUM Чертежи печей-буржуек

Денис Абрамов ИА REGNUM За три недели предприятие переориентировалось на нужды фронта

Денис Абрамов ИА REGNUM На предприятии изготовили тестовую модель буржуйки, опробовали её и запустили в производство

Денис Абрамов ИА REGNUM Если не перестраивать производство, предприятие сможет изготавливать 50 буржуек в неделю

Денис Абрамов ИА REGNUM При необходимости предприятие готово отложить все остальные заказы и производить больше буржуек

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

«Сейчас изготавливают очередную партию — 100 печей, с помощью которых кисловодские бойцы будут не только кипятить воду, но и греться в холодное время. Руководство предприятия и все его сотрудники сразу откликнулись на запрос помочь нашим военнослужащим. Один из работников недавно в числе мобилизованных сам отправился защищать Отечество», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM С помощью буржуйки можно быстро отопить небольшую комнату

Денис Абрамов ИА REGNUM Для отопления подходит практически любое топливо: дрова, угли, торф

Денис Абрамов ИА REGNUM Сейчас производство буржуек запущено на поток

Денис Абрамов ИА REGNUM В зону СВО отправили уже 70 печей-буржуек

Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тамара Овчаренко

«К нам обратились ребята из фонда с запросом, сможем ли мы по их чертежам изготовить буржуйки. Мы сделали тестовую модель, опробовали ее, поэкспериментировали и запустили в производство. Первый заказ пришел две-три недели назад, пока мы делали первую тестовую модель. Сейчас все это запустили на поток, на сегодняшний день, сделано порядка 70 печей. Заказы продолжают поступать —20,30,100, запросы разные», — рассказывает директор «Стальных решений» Тамара Овчаренко.

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM Готовые буржуйки

Денис Абрамов ИА REGNUM Изделия, выпускаемые предприятием

Тамара Овчаренко отмечает, что при необходимости предприятие готово максимально перестроить производство под нужды участников СВО.

«Мы можем производить, если не перестраивать производство, 50 штук в неделю. Если будет необходимость производить больше, отложим все остальные заказы и выпустим в большем количестве».

Денис Абрамов ИА REGNUM Раньше буржуйки изготавливались для мирной жизни — их использовали в гаражах, на дачах для отопления помещений

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии

Денис Абрамов ИА REGNUM Производство печей-буржуек для фронта на кисловодском предприятии