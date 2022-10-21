«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче группового турнира Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
За «Зенит» дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты), выступавший за «Крылья Советов» в 2020–2021 годах. В составе «Крыльев советов» гол забил Александр Чиркович (79-я минута).
Таким образом, после четырех туров группового этапа Фонбет Кубка России турнирную таблицу возглавляет «Спартак» с 12 очками. «Крылья Советов» с 6 очками опережают «Зенит» по личным встречам. Замыкает турнирную таблицу «Факел», не набравший ни одного очка.
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл
Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов
Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов
Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Крылья Советов»
Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Сергей Бабкин
Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев
Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев
Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач
Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников
Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач
Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой и игрок ФК «Зенит» Малком
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Следующий матчи команды проведут в понедельник, 24 октября. В 14-м туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» сыграют с «Сочи», а Крылья Советов» в Екатеринбурге встретятся с «Уралом».