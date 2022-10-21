«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче группового турнира Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты), выступавший за «Крылья Советов» в 2020–2021 годах. В составе «Крыльев советов» гол забил Александр Чиркович (79-я минута).

Таким образом, после четырех туров группового этапа Фонбет Кубка России турнирную таблицу возглавляет «Спартак» с 12 очками. «Крылья Советов» с 6 очками опережают «Зенит» по личным встречам. Замыкает турнирную таблицу «Факел», не набравший ни одного очка.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Сергей Бабкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой и игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Следующий матчи команды проведут в понедельник, 24 октября. В 14-м туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» сыграют с «Сочи», а Крылья Советов» в Екатеринбурге встретятся с «Уралом».