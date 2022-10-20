Петербургский СКА одержал уверенную победу в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:1.

За СКА шайбами отметились Александр Никишин (на 3-й минуте), Дмитрий Яшкин (на 24-й минуте), Михаил Воробьёв (на 51-й минуте). «Автомобилисту» удалось отправить шайбу в ворота противника лишь единожды, на 13-й минуте гол реализовал Патрис Кормье.

«Первые десять минут провели на очень высоком уровне — задавили соперника, могли забросить несколько шайб, но забили только один гол. Потом по непонятным для меня причинам отошли от нашей игры. Подарили сопернику подарки, привезли себе гол. После первого периода в раздевалке был серьезный разговор. Мы вернулись к своей игре. Перестали давать лишние «пасики», которые нам не нужны, и забили хорошие трудовые голы», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков пропускает шайбу в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Данил Романцев и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Автомобилист» Данил Романцев

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Ефим Гуркин и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Георгий Белоусов и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Никита Трямкин и игрок команды СКА Эмиль Галимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды «Автомобилист» Виктор Неучев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков пропускает шайбу в матче с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев и вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды «Автомобилист» Никита Трямкин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Дмитрий Жукенов и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Ефим Гуркин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков и игрок команды «Автомобилист» Дмитрий Жукенов

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА радуются победе в матче с командой «Автомобилист»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Автомобилист»

СКА — «Автомобилист» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 Никишин (Галимов, Колтыгин), 02:57

1:1 Кормье (Трямкин, Василевский), 12:02

2:1 Яшкин (Хуснутдинов, Воробьев), 23:24

2:1 Воробьёв (Грант, Никишин), 50:00 ГБ

Статистика матча:

Броски: 69-58

Броски в створ: 36-31

Вбрасывания: 25-35

Блокированные броски: 17-24

Силовые приемы: 11-16

Отборы: 6-1

Время в атаке: 18:14 — 10:42

Штраф: 4-6

Главные судьи: 27. Наумов Денис, 37. Оленин Константин Линейные судьи: 77. Горденко Константин, 46. Стрельцов Евгений