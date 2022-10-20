На Ставрополье проходит акция «Передай тепло солдату». В Модельной библиотеке города Железноводска появилась возможность поддержать военнослужащих и связать для них тёплые носки.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска

«Ребятам сейчас нужна наша поддержка как никогда, а сейчас уже наступила осень, ночи становятся всё холоднее. Живут они в условиях, далеких от комфорта, именно поэтому с глубочайшим уважением к нашим защитникам есть возможность передать частичку своей заботы. Вязаные вещи ценны и уникальны. Вложенная в изделие, созданное живыми руками, энергетика человека, наполненная душевным теплом, обязательно станет большой поддержкой», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Провести акцию предложили читатели железноводской библиотеки
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
На призыв откликнулись десятки женщин
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Денис Абрамов ИА REGNUM
Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Идею предложили читатели железноводской библиотеки, её сотрудники поддержали. На призыв откликнулись многие женщины города-курорта.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Ольга Сергеевна

«Я вяжу носки для мальчиков, которые защищают нашу Родину. У меня в роду все военные: и дедушки, и мужья, и сыновья. Только внуки не военные. Поэтому, конечно, я всей душой там, вместе с ними. Хочу помочь хоть чем-то, частичку своего сердца, тепла отдать мальчикам на фронт», — рассказала одна из женщин, Ольга Сергеевна.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Тёплые носки для солдат
Денис Абрамов ИА REGNUM
Помимо готового изделия, в курортной библиотеке принимают пряжу, из которой желающие могут связать носки прямо на месте
Денис Абрамов ИА REGNUM
Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска

Помимо готового изделия, в курортной библиотеке принимают пряжу, из которой желающие могут связать носки прямо на месте.