На Ставрополье проходит акция «Передай тепло солдату». В Модельной библиотеке города Железноводска появилась возможность поддержать военнослужащих и связать для них тёплые носки.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска

«Ребятам сейчас нужна наша поддержка как никогда, а сейчас уже наступила осень, ночи становятся всё холоднее. Живут они в условиях, далеких от комфорта, именно поэтому с глубочайшим уважением к нашим защитникам есть возможность передать частичку своей заботы. Вязаные вещи ценны и уникальны. Вложенная в изделие, созданное живыми руками, энергетика человека, наполненная душевным теплом, обязательно станет большой поддержкой», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска

Денис Абрамов ИА REGNUM Провести акцию предложили читатели железноводской библиотеки

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM На призыв откликнулись десятки женщин

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Денис Абрамов ИА REGNUM Женщины вяжут тёплые носки для солдат, которые защищают Родину

Идею предложили читатели железноводской библиотеки, её сотрудники поддержали. На призыв откликнулись многие женщины города-курорта.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ольга Сергеевна

«Я вяжу носки для мальчиков, которые защищают нашу Родину. У меня в роду все военные: и дедушки, и мужья, и сыновья. Только внуки не военные. Поэтому, конечно, я всей душой там, вместе с ними. Хочу помочь хоть чем-то, частичку своего сердца, тепла отдать мальчикам на фронт», — рассказала одна из женщин, Ольга Сергеевна.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тёплые носки для солдат

Денис Абрамов ИА REGNUM Помимо готового изделия, в курортной библиотеке принимают пряжу, из которой желающие могут связать носки прямо на месте

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Передай тепло солдату» в библиотеке Железноводска

Помимо готового изделия, в курортной библиотеке принимают пряжу, из которой желающие могут связать носки прямо на месте.