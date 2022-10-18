Новый метод тестирования на COVID-19 изобрели на Ставрополье — фоторепортаж
Нигде в мире точность теста на COVID-19 сегодня не достигает 100%. Результат зависит от того, на какой день болезни проведено исследование, от человеческого и технологического факторов. У всех известных методов диагностики разный уровень погрешности, поэтому ученые продолжают искать надежные способы выявления коронавируса. Занимаются такими исследованиями и специалисты Пятигорской городской клинической больницы.
Как сообщили в краевом минздраве, пятигорские медики научились распознавать не только размножающийся коронавирус, но и так называемый спящий, который часто присутствует у бессимптомных носителей коронавируса. Такой человек представляет для окружающих не меньшую опасность, поскольку передает инфекцию гражданам с ослабленным иммунитетом. Поэтому своевременно обнаружить спящий вирус крайне важно.
В ходе исследования пятигорские врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе. Он незаменим, например, в онкологии или генетике. В Пятигорске метод сумели адаптировать под коронодиагностику.
«В полученный из носоглотки пациента биоматериал вводятся меченые молекулы ДНК. Они встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом, так как излучают ультрафиолетовое свечение», — рассказал один из разработчиков метода, заведующий отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антон Горячев.
В настоящее время исследователи занимаются усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса.