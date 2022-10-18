Нигде в мире точность теста на COVID-19 сегодня не достигает 100%. Результат зависит от того, на какой день болезни проведено исследование, от человеческого и технологического факторов. У всех известных методов диагностики разный уровень погрешности, поэтому ученые продолжают искать надежные способы выявления коронавируса. Занимаются такими исследованиями и специалисты Пятигорской городской клинической больницы.

Денис Абрамов ИА REGNUM Исследования разработчика метода, заведующего отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антона Горячева

Как сообщили в краевом минздраве, пятигорские медики научились распознавать не только размножающийся коронавирус, но и так называемый спящий, который часто присутствует у бессимптомных носителей коронавируса. Такой человек представляет для окружающих не меньшую опасность, поскольку передает инфекцию гражданам с ослабленным иммунитетом. Поэтому своевременно обнаружить спящий вирус крайне важно.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антон Горячев в своей лаборатории

Денис Абрамов ИА REGNUM Модель головного мозга человека

Денис Абрамов ИА REGNUM Антон Горячев в своей лаборатории

Денис Абрамов ИА REGNUM Исследователи продолжают заниматься усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса

Денис Абрамов ИА REGNUM В ходе исследования врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе

Денис Абрамов ИА REGNUM Проба биоматериала

Денис Абрамов ИА REGNUM Анализ полученного материала под микроскопом

Денис Абрамов ИА REGNUM Меченые молекулы ДНК встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом

Денис Абрамов ИА REGNUM Результаты тестирования

В ходе исследования пятигорские врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе. Он незаменим, например, в онкологии или генетике. В Пятигорске метод сумели адаптировать под коронодиагностику.

Денис Абрамов ИА REGNUM Антон Горячев в своей лаборатории

«В полученный из носоглотки пациента биоматериал вводятся меченые молекулы ДНК. Они встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом, так как излучают ультрафиолетовое свечение», — рассказал один из разработчиков метода, заведующий отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антон Горячев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Биоматериал пациента с мечеными молекулами ДНК, которые излучают ультрафиолетовое свечение

В настоящее время исследователи занимаются усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса.