Пора золотой осени, наряду с сезоном белых ночей, заслуженно является одним из самых красивых времён года в Северной столице. И всё благодаря великолепным паркам в самом Петербурге и его пригородах, ставшим, как и архитектура, бесценным наследием имперской эпохи.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в Екатерининском парке осенью

Непростой 2022 год не оказался исключением. Тысячи петербуржцев и гостей города, пока позволяла погода, устремились в городские и пригородные парки за умиротворением и хорошим настроением, наслаждаясь гармонией, создаваемой красотой природы и творениями человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Пушкине

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Камеронова галерея в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Екатерининском парке Царского Села

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Пушкине

Дарья Драй ИА REGNUM Камеронова галерея в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в Екатерининском парке осенью

Корреспондент ИА REGNUM побывал в эти дни в Летнем саду, в Екатерининском и других парках Царского Села, полюбовался тем, как люди и животные ловят уже скупые солнечные лучи на фоне золотой листвы, еще держащейся на ветках или устилающей землю желто-красным ковром.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Лощадь в Академическом саду

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Лебеди в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Лебеди в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в Летнем саду

Добавим, что, по данным синоптиков, после пришедшего 17 октября в Петербургский регион сильного ветра с дождем, к середине недели в Санкт-Петербурге установится более прохладная погода с дневной температурой до +6… +8 гр. Золотая осень заканчивается…