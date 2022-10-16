Я уверен, что у многих, кто сейчас читает этот материал, есть родственники или друзья в ДНР. И, скорее всего, есть желание помочь этим людям, которые по воле киевского режима оказались в тяжелой жизненной ситуации.

Предположим, вы собрали посылку с одеждой, медикаментами и прочей необходимой помощью. Но как её отправить? Хотя в данный момент Донецкая Народная Республика признана частью Российской Федерации, напрямую «Почтой России» в тот же Мариуполь отправить посылку нельзя, пока нельзя. Но «обходным путем» (сразу скажу, что «путь» — законный и ничего не нарушает) можно. Мои друзья из России передали мне «груз помощи», так что я, используя собственный опыт, расскажу, как получить посылку из РФ и что делать, если посылка «застряла».

Богдан Борман ИА REGNUM Посылка, пришедшая в Мариуполь из Москвы

Перво-наперво начнём с адреса. Как я уже писал выше, прямого пути из РФ в ДНР пока нет, так что придется в адрес получателя писать сразу два адреса. Давайте объясню подробнее. Адрес номер один — Куйбышево, Ростовская область. Это перевалочный пункт, в котором «Почта России» передаёт посылки «Почте Донбасса». Ну а адрес номер два, это собственно нужный вам населенный пункт на территории ДНР. Как пример, покажу, как заполнить адресную строку на примере Мариуполя:

а/я 12, с. Куйбышево, Ростовская область, 346 940, проспект Металлургов 100, квартира 100. 287 549. Мариуполь. Плюс указать номер телефона получателя (телефон связи ДНР — «Феникс») +79 490 000 000. Обратите внимание на важность написания перед адресом а/я 12 — это пометка, что посылка должна быть отправлена далее из Ростовской области на территорию ДНР. 287 549 — это индекс почтового отделения получателя.

Также добавлю, что с месяц назад город (в нашем примере) Мариуполь не писался в адресе, теперь пишется.

Путь посылки на территории России отслеживается на сайте «Почта России» — pochta.ru

Путь посылки на территории ДНР можно смотрим на сайта «Почта Донбасса» — postdonbass.com

Теперь я поделюсь своим опытом получения посылок в Мариуполе из России. Посылка номер один была отправлена из Одинцово.

Богдан Борман ИА REGNUM Отслеживание посылки на сайте «Почты России»

Посылка была отправлена 19 сентября, обратите внимание что пункт «Получено адресатом» (за 7 ноября) значит, что «Почта Донбасса» забрала груз для отправки на территорию ДНР. Далее отслеживаем груз на сайте «Почты Донбасса» — первая посылка получена:

Богдан Борман ИА REGNUM Отслеживание посылки на сайте «Почты Донбасса»

А теперь рассмотрим ситуацию со второй посылкой. Она «зависла» в почтовом отделении Куйбышево, хотя адрес заполнения был аналогичный.

Богдан Борман ИА REGNUM Отслеживание посылки на сайте «Почты России»

Как вы видите, посылку с Куйбышево по какой-то причине «Почта Донбасса» не забрала. Да и сроки хранения уже подходят к концу, еще несколько дней — и груз отправят обратно. Что нужно делать в такой ситуации? Отправитель идет в отделение «Почты России» (где была отправлена посылка) и уточняет, почему груз не пошел дальше, получатель идет в отделение, в котором он должен был получить посылку, и подписывает заявление о розыске. С паспортом и идентификационным номером (ИНН). С этих документов снимаются копии (обошлось в 60 рублей), и отправляют «разыскной запрос» на склад в Куйбышево. Если за 10 дней посылка со склада не была забрана «Почтой Донбасса», то рекомендуется сразу идти и подавать в розыск.

Обратите внимание, что за посылку платит и отправитель, и получатель. Стоимость получения посылки весом 5,5 кг в Мариуполе составила 150 рублей…

Вот так отправляются посылки из России в ДНР. Ошибки, как видите, тоже случаются.