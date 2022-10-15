На Ставрополье казаки взялись за подготовку мобилизованных — фоторепортаж
В ставропольском Георгиевске местные казаки организовали «Вечернюю школу начальной военной подготовки». Администрация и депутаты закупили нужные пособия и бинты для медицинской подготовки, а казаки предоставили оружие и снаряжение.
В программу входят основы медицинской подготовки, немного инженерной подготовки. Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации, хотят восстановить или приобрести навыки хотя бы первичного обращения с экипировкой и оружием.
«Это нужно всей стране, всем нашим мужчинам, потому что идёт война и надо помогать стране, каждый на своём месте, кто чем может», — заявил атаман Георгиевского казачьего общества Андрей Калиткин.
Все инструкторы — бывшие профессиональные военные. Возраст у инструкторов не совсем подлежащий призыву, многие из них комиссованы, но навыки остались, поэтому они пытаются хотя бы на этом месте помочь своей Родине. По словам Андрея, инструкторы отдают предпочтение тем, кто уже получил повестку.
По окончании курса боец должен выйти с навыками уверенного обращения со стрелковым оружием и грамотного оказания первой медицинской помощи себе и товарищу.
«Как правило, люди, понимающие, что они делают, хотя бы несколько раз попробовавшие, более спокойно относятся к таким вещам. Понятно, что ситуация в любом случае будет стрессовой, но, как показывает практика, те, кто это пробовал, хотя бы не теряются, уверенности больше», — говорит Андрей.
«Даже приезжают по мобилизации на полигоны, в воинские части после нашей подготовки уже более уверенными. Умеют надевать и подгонять снаряжение, более профессионально проверяют и готовят оружие для себя», — добавляет он.
«Будем говорить откровенно, на сегодняшний день на базах, где готовят наших мобилизованных, основная часть профессиональных инструкторов и офицеров на фронте. Не говорю про все части, про все полигоны, но как показала практика, это бывает. Не потому что так всё плохо, а потому что это есть», — говорит Андрей.