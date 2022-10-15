В ставропольском Георгиевске местные казаки организовали «Вечернюю школу начальной военной подготовки». Администрация и депутаты закупили нужные пособия и бинты для медицинской подготовки, а казаки предоставили оружие и снаряжение.

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации

В программу входят основы медицинской подготовки, немного инженерной подготовки. Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации, хотят восстановить или приобрести навыки хотя бы первичного обращения с экипировкой и оружием.

Денис Абрамов ИА REGNUM Казаки предоставили оружие и снаряжение для обучения

Денис Абрамов ИА REGNUM Военная экипировка

Денис Абрамов ИА REGNUM Гранатомёт

Денис Абрамов ИА REGNUM Атаман Андрей Калиткин

«Это нужно всей стране, всем нашим мужчинам, потому что идёт война и надо помогать стране, каждый на своём месте, кто чем может», — заявил атаман Георгиевского казачьего общества Андрей Калиткин.

Денис Абрамов ИА REGNUM Знакомство с военной экипировкой

Денис Абрамов ИА REGNUM Знакомство с военной экипировкой

Денис Абрамов ИА REGNUM Знакомство с военной экипировкой

Денис Абрамов ИА REGNUM Все инструкторы — бывшие профессиональные военные

Денис Абрамов ИА REGNUM Патроны автомата

Денис Абрамов ИА REGNUM Патроны для автомата

Денис Абрамов ИА REGNUM Смена магазина автомата

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Все инструкторы — бывшие профессиональные военные. Возраст у инструкторов не совсем подлежащий призыву, многие из них комиссованы, но навыки остались, поэтому они пытаются хотя бы на этом месте помочь своей Родине. По словам Андрея, инструкторы отдают предпочтение тем, кто уже получил повестку.

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Стрелковая подготовка

Денис Абрамов ИА REGNUM Знакомство с вооружением

Денис Абрамов ИА REGNUM Изучение минно-подрывного дела

Денис Абрамов ИА REGNUM Изучение минно-подрывного дела

По окончании курса боец должен выйти с навыками уверенного обращения со стрелковым оружием и грамотного оказания первой медицинской помощи себе и товарищу.

Денис Абрамов ИА REGNUM Курс первой медицинской помощи

Денис Абрамов ИА REGNUM Тактическая аптечка

Денис Абрамов ИА REGNUM Содержимое военной аптечки

Денис Абрамов ИА REGNUM Андрей Калиткин показывает, как правильно наложить себе жгут

Денис Абрамов ИА REGNUM Первая медицинская помощь в боевых условиях

Денис Абрамов ИА REGNUM Оказание первой медицинской помощи

Денис Абрамов ИА REGNUM Наложение жгута себе и товарищу

«Как правило, люди, понимающие, что они делают, хотя бы несколько раз попробовавшие, более спокойно относятся к таким вещам. Понятно, что ситуация в любом случае будет стрессовой, но, как показывает практика, те, кто это пробовал, хотя бы не теряются, уверенности больше», — говорит Андрей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Казаки стараются всячески помочь своей Родине

«Даже приезжают по мобилизации на полигоны, в воинские части после нашей подготовки уже более уверенными. Умеют надевать и подгонять снаряжение, более профессионально проверяют и готовят оружие для себя», — добавляет он.

Денис Абрамов ИА REGNUM Казачий культурный центр в городе Георгиевске

«Будем говорить откровенно, на сегодняшний день на базах, где готовят наших мобилизованных, основная часть профессиональных инструкторов и офицеров на фронте. Не говорю про все части, про все полигоны, но как показала практика, это бывает. Не потому что так всё плохо, а потому что это есть», — говорит Андрей.