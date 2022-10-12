Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

В составе СКА шайбами отметились Александр Волков, Игорь Ожиганов и Василий Глотов. За «Динамо» шайбы забросили Павел Варфоломеев и Джон Гилмор.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Динамо» (Минск) Ник Меркли

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Динамо» (Минск) Дмитрий Коробов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Динамо» (Минск) радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды «Динамо» Крейг Вудкрофт

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды «Динамо» (Минск) Джон Гилмор

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Игорь Ожиганов и игрок команды «Динамо» (Минск) Сергей Кузнецов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Александр Самонов пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в овертайме

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» (Минск) Константин Шостак, игрок «Динамо» (Минск) Илья Сушко и игрок СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Динамо» (Минск) Марк Барберио и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок СКА Александр Волков

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

«Тяжелая для нас игра, соперник сыграл свой лучший матч. И так против нас всегда действуют, каждый соперник играет свою лучшую игру. Мы готовились к сложной встрече. Ребята молодцы, выполнили установку, переработали соперника, сыграли дисциплинированно, единым кулаком», — отметил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Динамо» (Минск) Константин Шостак, игрок «Динамо» (Минск) Райан Спунер и игрок СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Динамо» (Минск) Джон Гилмор и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Александр Самонов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Василий Глотов и игрок «Динамо» (Минск) Валентин Демченко и вратарь СКА Александр Самонов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Динамо» (Минск) Игорь Мартынов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Динамо» (Минск) Виталий Пинчук

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Динамо» (Минск) Алексей Емелин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе

СКА продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Динамо» Минск занимает 8 место с 17 очками.

СКА — «Динамо» Минск — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

1:0 Волков (Бардаков, Пыленков), 05:55

1:1 Варфоломеев (Спунер, Емелин), 07:01

1:2 Гилмор (Спунер, Варфоломеев), 35:55

2:2 Ожиганов (Галимов, Никишин), 42:52

Статистика матча:

Броски: 67-46

Броски в створ: 30-20

Вбрасывания: 31-20

Блокированные броски: 15-18

Силовые приемы: 10-1

Отборы: 1-4

Время в атаке: 17:29 — 11:09

Штраф: 10-10

Главные судьи: 3. Морозов Сергей, 37. Оленин Константин Линейные судьи: 48. Бухаров Никита, 68. Осипов Дмитрий