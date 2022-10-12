Санкт-петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
В составе СКА шайбами отметились Александр Волков, Игорь Ожиганов и Василий Глотов. За «Динамо» шайбы забросили Павел Варфоломеев и Джон Гилмор.
Игрок команды «Динамо» (Минск) Ник Меркли
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Динамо» (Минск) Дмитрий Коробов
Игроки команды «Динамо» (Минск) радуются забитой шайбе
Главный тренер команды «Динамо» Крейг Вудкрофт
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды «Динамо» (Минск) Джон Гилмор
Игрок команды СКА Игорь Ожиганов и игрок команды «Динамо» (Минск) Сергей Кузнецов
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак
Вратарь команды СКА Александр Самонов пропускает шайбу
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак пропускает шайбу
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в овертайме
Вратарь «Динамо» (Минск) Константин Шостак, игрок «Динамо» (Минск) Илья Сушко и игрок СКА Владислав Цицюра
Игрок команды «Динамо» (Минск) Марк Барберио и игрок команды СКА Данила Моисеев
Вратарь «Динамо» (Минск) Константин Шостак и игрок СКА Александр Волков
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
«Тяжелая для нас игра, соперник сыграл свой лучший матч. И так против нас всегда действуют, каждый соперник играет свою лучшую игру. Мы готовились к сложной встрече. Ребята молодцы, выполнили установку, переработали соперника, сыграли дисциплинированно, единым кулаком», — отметил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Вратарь «Динамо» (Минск) Константин Шостак, игрок «Динамо» (Минск) Райан Спунер и игрок СКА Данила Моисеев
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Игрок команды «Динамо» (Минск) Джон Гилмор и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Вратарь команды СКА Александр Самонов
Игрок СКА Василий Глотов и игрок «Динамо» (Минск) Валентин Демченко и вратарь СКА Александр Самонов
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак
Тренерский штаб команды СКА
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Игрок команды «Динамо» (Минск) Игорь Мартынов
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Динамо» (Минск)
Вратарь команды «Динамо» (Минск) Константин Шостак
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Динамо» (Минск) Виталий Пинчук
Игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Динамо» (Минск) Алексей Емелин
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе
СКА продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Динамо» Минск занимает 8 место с 17 очками.
СКА — «Динамо» Минск — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
1:0 Волков (Бардаков, Пыленков), 05:55
1:1 Варфоломеев (Спунер, Емелин), 07:01
1:2 Гилмор (Спунер, Варфоломеев), 35:55
2:2 Ожиганов (Галимов, Никишин), 42:52
Статистика матча:
Броски: 67-46
Броски в створ: 30-20
Вбрасывания: 31-20
Блокированные броски: 15-18
Силовые приемы: 10-1
Отборы: 1-4
Время в атаке: 17:29 — 11:09
Штраф: 10-10
Главные судьи: 3. Морозов Сергей, 37. Оленин Константин Линейные судьи: 48. Бухаров Никита, 68. Осипов Дмитрий