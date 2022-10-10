После начала Специальной военной операции Мариуполь стал первым крупным городом, в который последовали фуры с гуманитарным грузом. И помощь действительно была нужна мариупольцам, большая часть которых во время боевых действий в феврале–марте осталась без жилья. Сначала гуманитарный штаб в Мариуполе был только один (в бывшем супермаркете «Метро»), ну а на данный момент их уже тринадцать — расположенных в разных районах города.

Богдан Борман ИА REGNUM Центр помощи в Мариуполе

На днях я посетил гуманитарный штаб № 2, который находится в центре города, на рынке «Эдельвейс». До начала СВО в этом большом помещении шла торговля мясом и колбасными изделиями, а сейчас в нем мариупольцы получают продуктовую помощь, присланную партией «Единая Россия» и волонтерами.

Богдан Борман ИА REGNUM Центр помощи в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Генераторы

Рабочий день в этом гуманитарном штабе начинается в 8:00 и завершается в 16:00. Условия работы нельзя назвать лёгкими — в здании до сих пор не восстановлено электроснабжение, хотя в соседних жилых домах оно уже есть. Ноутбуки работают от бензинового генератора. Горючее не всегда оперативно подвозят (а на данный момент с бензином в Мариуполе и соседних населенных пунктах есть заметные проблемы), часто приходится покупать топливо за свой счёт.

Богдан Борман ИА REGNUM Одно из рабочих мест

Сейчас на дворе стоит довольно-таки комфортная осенняя погода, но что будет через пару-тройку недель? Большое помещение с цементным полом, а если еще и без отопления — это по-настоящему вредные для здоровья рабочие условия. И хорошо, если все закончится обычной простудой с насморком, а не чем-нибудь похуже.

Богдан Борман ИА REGNUM Центр помощи в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Центр помощи в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Центр помощи в Мариуполе

Какой же оклад у работников этого гуманитарного штаба? Немногим более 10 000 рублей за пятидневный график работы. Деньги, скажем честно очень небольшие, так что совсем неудивительно, что текучесть кадров присутствует.

Богдан Борман ИА REGNUM Многие работники добираются на велосипедах

Как же организована логистика гуманитарных штабов в Мариуполе? Весь груз свозится на основную базу (тот самый бывший супермаркет «Метро», который я уже упоминал выше), а затем распределяется по штабам. И уже на месте идет распечатка, развес сыпучих продуктов (мука, сахар, крупы, иногда макароны) и их взвешивание, ну и «финальный аккорд» — формирование пакета с продуктами для выдачи.

Богдан Борман ИА REGNUM Центр гуманитарной помощи в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Развес сыпучих продуктов (мука, сахар, крупы, иногда макароны)

Богдан Борман ИА REGNUM Сформированные пакеты с продуктами для выдачи

Начиная с 20 августа гуманитарную помощь в Мариуполе и ближайших населенных пунктах начали получать не все пришедшие за ней, а только десять категорий граждан. Среди них — пенсионеры старше 65 лет, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, родители-одиночки, дети возрастом до 3 лет и другие.

Богдан Борман ИА REGNUM Точка выдачи помощи для детей до трёх лет

Богдан Борман ИА REGNUM Центр помощи в Мариуполе

Дети до трёх лет отдельно получают свой «детский пакет». В нем сухое питание, соки, овощные/фруктовые пюре в баночках, игрушки, памперсы и другое. А вот, по словам работников центра, свежие овощи и фрукты для выдачи так ни разу и не привозили. Интересно, почему?

Богдан Борман ИА REGNUM Точка выдачи помощи для детей до трёх лет

Взрослые получают продуктовый набор раз месяц, дети — раз в неделю. Вот так выглядит продуктовый набор для взрослого.

Также в центр волонтеры привозят одежду и обувь для детей и взрослых. Хотя одежда не новая, но у многих мариупольцев нет и такой — большая часть городских квартир и домов сгорела во время весенних боевых действий.

Богдан Борман ИА REGNUM Бесплатные вещи для нуждающихся

Богдан Борман ИА REGNUM Бесплатные вещи для нуждающихся

Богдан Борман ИА REGNUM Бесплатные вещи для нуждающихся

Богдан Борман ИА REGNUM Бесплатные вещи для нуждающихся

Очень надеюсь, что в мариупольском гуманитарном центре № 2 будет решена проблема с электричеством и отоплением. Зима близко!