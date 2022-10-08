Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 4:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Витязь» Виталий Попов и игрок команды СКА Александр Волков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Витязь» Джереми Рой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев и игрок команды «Витязь» Джереми Рой

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Витязь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Витязь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Витязь» Дмитрий Шикин пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Никишин и игрок команды «Витязь» Станислав Яровой

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь»

В составе СКА голами отметились Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, оформивший дубль, и Василий Глотов. У «Витязя» шайбы забили Кирилл Рассказов, Иван Ежов и Роман Абросимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Витязь» Егор Воронков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Витязь» Станислав Яровой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Витязь» Егор Воронков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Витязь» Джереми Рой

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Витязь» Дмитрий Шикин пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

«В принципе, за исключением концовки, когда, ведя при счете 3:2, мы пропустили необязательные голы, матч можно занести в актив. Но в очковом коэффициенте мы ничего не заработали. Соперника с победой», — отметил главный тренер ХК «Витязь» Вячеслав Буцаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Витязь» Никита Гончаров и игрок команды СКА Александр Никишин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Витязь» Кирилл Рассказов радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Витязь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игрок команды «Витязь» Владислав Валенцов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев и игрок команды «Витязь» Алексей Волгин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Витязь» Дмитрий Шикин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Витязь» Джереми Рой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Витязь» Егор Воронков и игрок команды СКА Максим Грошев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Витязь» Никита Гончаров, Илья Аркалов и игрок СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Дмитрий Николаев, игрок команды СКА Даниил Паленков и игрок команды «Витязь» Роман Амбросимов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ХК «Витязь» Виталий Попов, Станислав Яровой и игрок СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Витязь»Владислав Валенцов, Михаил Смолин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ХК %«Витязь» Михаил Смолин и игроки СКА Захар Бардаков, Никита Камалов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»

СКА — «Витязь» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

0:1 Рассказов (Старков, Шикин), 09:28

1:1 Хайруллин (Зыков, Воробьев), 27:47 ГБ

1:2 Ежов (Попов, Яровой), 28:47

2:2 Воробьев (Фальковский, Волков), 39:04

2:3 Абросимов (Рассказов), 46:56

3:3 Воробьев (Моисеев), 52:32

4:3 Глотов (Жафяров, Фальковский), 59:14

Статистика матча:

Броски: 68-54

Броски в створ: 37-30

Вбрасывания: 40-30

Блокированные броски: 12-17

Силовые приемы: 15-17

Отборы: 4-0

Время в атаке: 19:39 — 12:48

Штраф: 6-14

Главные судьи: 20. Гофман Антон, 32. Лаврентьев Антон

Линейные судьи: 58. Колясников Илья, 49. Царёв Александр

Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 10 248 зрителей.