Петербургский СКА обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 4:3.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Игрок команды «Витязь» Виталий Попов и игрок команды СКА Александр Волков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Витязь» Джереми Рой
Игрок команды СКА Данила Моисеев и игрок команды «Витязь» Джереми Рой
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Игроки команды «Витязь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Игроки команды «Витязь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Вратарь команды «Витязь» Дмитрий Шикин пропускает шайбу
Игрок команды СКА Александр Никишин и игрок команды «Витязь» Станислав Яровой
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь»
В составе СКА голами отметились Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, оформивший дубль, и Василий Глотов. У «Витязя» шайбы забили Кирилл Рассказов, Иван Ежов и Роман Абросимов.
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Витязь» Егор Воронков
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Витязь» Станислав Яровой
Игрок команды СКА Эмиль Галимов и игрок команды «Витязь» Егор Воронков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Витязь» Джереми Рой
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Вратарь команды «Витязь» Дмитрий Шикин пропускает шайбу
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Тренерский штаб команды СКА
«В принципе, за исключением концовки, когда, ведя при счете 3:2, мы пропустили необязательные голы, матч можно занести в актив. Но в очковом коэффициенте мы ничего не заработали. Соперника с победой», — отметил главный тренер ХК «Витязь» Вячеслав Буцаев.
Игрок команды «Витязь» Никита Гончаров и игрок команды СКА Александр Никишин
Игрок команды «Витязь» Кирилл Рассказов радуется забитой шайбе
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Игроки команды «Витязь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Тренерский штаб команды СКА
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игрок команды «Витязь» Владислав Валенцов
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
Игрок команды СКА Данила Моисеев и игрок команды «Витязь» Алексей Волгин
Вратарь команды «Витязь» Дмитрий Шикин
Игрок команды СКА Захар Бардаков и игрок команды «Витязь» Джереми Рой
Игрок команды «Витязь» Егор Воронков и игрок команды СКА Максим Грошев
Игроки команды «Витязь» Никита Гончаров, Илья Аркалов и игрок СКА Дмитрий Яшкин
Вратарь СКА Дмитрий Николаев, игрок команды СКА Даниил Паленков и игрок команды «Витязь» Роман Амбросимов
Игроки ХК «Витязь» Виталий Попов, Станислав Яровой и игрок СКА Игорь Ожиганов
Тренерский штаб команды «Витязь»
Игроки команды «Витязь»Владислав Валенцов, Михаил Смолин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Игрок ХК %«Витязь» Михаил Смолин и игроки СКА Захар Бардаков, Никита Камалов
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Витязь»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Витязь»
СКА — «Витязь» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
0:1 Рассказов (Старков, Шикин), 09:28
1:1 Хайруллин (Зыков, Воробьев), 27:47 ГБ
1:2 Ежов (Попов, Яровой), 28:47
2:2 Воробьев (Фальковский, Волков), 39:04
2:3 Абросимов (Рассказов), 46:56
3:3 Воробьев (Моисеев), 52:32
4:3 Глотов (Жафяров, Фальковский), 59:14
Статистика матча:
Броски: 68-54
Броски в створ: 37-30
Вбрасывания: 40-30
Блокированные броски: 12-17
Силовые приемы: 15-17
Отборы: 4-0
Время в атаке: 19:39 — 12:48
Штраф: 6-14
Главные судьи: 20. Гофман Антон, 32. Лаврентьев Антон
Линейные судьи: 58. Колясников Илья, 49. Царёв Александр
Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 10 248 зрителей.