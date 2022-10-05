Одним из символов Мариуполя является драмтеатр, здание которого было построено в 1960 году. Во время городских боёв весной 2022 года драмтеатр и Театральный сквер вокруг него получили тяжелые повреждения. Здание было разрушено со всех сторон настолько, что обычному обывателю казалось, что отремонтировать старый театр невозможно, а можно только снести.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Но, как оказалось, у специалистов по восстановлению исторических зданий есть свое веское мнение на этот счет. Мариупольский театр будет восстановлен, без всяких иных вариантов. Старое здание будет еще краше, тем более ремонт, производившийся в последний раз при киевской власти, был, можно сказать, просто косметическим.

Богдан Борман ИА REGNUM Большая часть дорожек Театрального сквера уже готова

Богдан Борман ИА REGNUM Чудом уцелевшая абстрактная скульптура

Богдан Борман ИА REGNUM Техники работает очень много

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Скажу сразу, что впервые я попал на этот строительный объект еще в конце августа. Так что имею возможность сравнить с тем, что было здесь еще месяц назад.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани

Богдан Борман ИА REGNUM Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани

Богдан Борман ИА REGNUM Здание драмтеатра обнесено металлической конструкцией и защитой из плотной ткани

Прежде всего, количество строительной техники и персонала заметно увеличилось. Мусора, которым летом была завалена территория, уже нет. Все скамейки заменены на новые — современные и красивые. Дорожки выложены новой плиткой и готовы к эксплуатации.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Новые современные скамьи вместо старых

Менее чем за месяц установлен новый фонтан, который уже включался и работал целый день без проблем. Также началась работа над вторым фонтаном (для детей), которого раньше в Театральном сквере не было. Насос уже размещен в новом домике.

Богдан Борман ИА REGNUM Фонтан. Уже был пробный запуск: всё работает — и вода, и подсветка

Богдан Борман ИА REGNUM Вот здесь скоро будет 2-й фонтан для детей. Насосный домик уже готов

Уже полностью готова новая детская площадка, на которой красуется игровой городок — почти в два раза больше старого. И современнее тоже. Театральный сквер фактически полностью отремонтирован.

Богдан Борман ИА REGNUM Детский город почти готов

Богдан Борман ИА REGNUM Укладка искусственной травы на газоны

Богдан Борман ИА REGNUM Новая детская площадка

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление драмтеатра и Театрального сквера в Мариуполе

Ну а ремонт драмтеатра займет еще пару лет — само здание сейчас скрыто стальными конструкциями и плотной тканью. Продолжаем следить за ремонтными работами.