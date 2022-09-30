В Петербурге отметили воссоединение России с освобожденными регионами
В Петропавловской крепости праздничным мероприятием отметили воссоединение России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями, передает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Несколько сотен горожан с флагами и транспарантами собрались на площади перед Нарышкиным бастионом в Петропавловской крепости. Несмотря на дождь, настроение у собравшихся было приподнятым и радостным, люди принесли с собой российские триколоры.
После краткого митинга начался концерт. Собравшихся настроила на праздничный лад музыка группы «Любэ», выступление актрисы, певицы Анастасии Макеевой и артиста эстрады и клоунады Юрия Гальцева.
Напомним, 30 сентября президент России подписал договоры с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями о воссоединении с Россией.