Петербургский СКА разгромил владивостокский «Адмирал» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 6:1.

По результатам матча СКА продолжает лидировать в турнирной таблице в Западной конференции, набрав 23 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 сентября встретиться с «Витязем» в Балашихе, а СКА 1 октября в Минске сыграет с «Динамо».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Николай Чебыкин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Евгений Грачев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу от игрок команды СКА Дмитрия Яшкина

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробев и игрок команды «Адмирал» Руслан Ибатуллин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Леонид Метальников и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Адмирал

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Либо Шулак и игрок команды СКА Василий Глотов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Адмирал» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Даниил Пыленков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Адмирал» Михал Кристоф и вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Адмирал»

СКА — «Адмирал» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 Яшкин (Педан, Грант), 03:47

2:0 Галимов (Жафяров, Фальковский), 13:30

3:0 Бучельников (Галимов, Хайруллин), 29:13

4:0 Волков (Зыков, Фальковский), 38:41

5:0 Ожиганов (Хайруллин, Цицюра), 41:54

5:1 Червени (Криштоф, Горшков), 46:24 ГБ

6:1 Никишин (Воробьев, Галимов), 58:00

Статистика матча:

Броски: 53-48

Броски в створ: 25-24

Вбрасывания: 30-32

Блокированные броски: 14-10

Силовые приемы: 17-15

Отборы: 1-2

Время в атаке: 15:17–14:01

Штраф: 19-19

Главные судьи: 15. Мочалов Владимир, 16. Спирин Виктор

Линейные судьи: 54. Седов Егор, 62. Королёв Юрий