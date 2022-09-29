Петербургский СКА разгромил владивостокский «Адмирал» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 6:1.

По результатам матча СКА продолжает лидировать в турнирной таблице в Западной конференции, набрав 23 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 сентября встретиться с «Витязем» в Балашихе, а СКА 1 октября в Минске сыграет с «Динамо».

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Николай Чебыкин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
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Игрок команды «Адмирал» Евгений Грачев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов
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Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу от игрок команды СКА Дмитрия Яшкина
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Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
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Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
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Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробев и игрок команды «Адмирал» Руслан Ибатуллин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Леонид Метальников и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Адмирал
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Либо Шулак и игрок команды СКА Василий Глотов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды «Адмирал» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Даниил Пыленков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Адмирал» Михал Кристоф и вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Адмирал»

СКА — «Адмирал» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 Яшкин (Педан, Грант), 03:47

2:0 Галимов (Жафяров, Фальковский), 13:30

3:0 Бучельников (Галимов, Хайруллин), 29:13

4:0 Волков (Зыков, Фальковский), 38:41

5:0 Ожиганов (Хайруллин, Цицюра), 41:54

5:1 Червени (Криштоф, Горшков), 46:24 ГБ

6:1 Никишин (Воробьев, Галимов), 58:00

Статистика матча:

Броски: 53-48

Броски в створ: 25-24

Вбрасывания: 30-32

Блокированные броски: 14-10

Силовые приемы: 17-15

Отборы: 1-2

Время в атаке: 15:17–14:01

Штраф: 19-19

Главные судьи: 15. Мочалов Владимир, 16. Спирин Виктор

Линейные судьи: 54. Седов Егор, 62. Королёв Юрий