Петербургский СКА разгромил владивостокский «Адмирал» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 6:1.
По результатам матча СКА продолжает лидировать в турнирной таблице в Западной конференции, набрав 23 очка.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 сентября встретиться с «Витязем» в Балашихе, а СКА 1 октября в Минске сыграет с «Динамо».
Игрок команды «Адмирал» Николай Чебыкин и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Игрок команды «Адмирал» Евгений Грачев и игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу от игрок команды СКА Дмитрия Яшкина
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Игрок команды СКА Михаил Воробев и игрок команды «Адмирал» Руслан Ибатуллин
Игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Игрок команды «Адмирал» Леонид Метальников и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе
Игрок команды СКА Дмитрий Бучельников радуется забитой шайбе
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Адмирал
Игрок команды СКА Михаил Воробьев
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Адмирал»
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Игрок команды «Адмирал» Либо Шулак и игрок команды СКА Василий Глотов
Игроки команды «Адмирал» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке
Игрок команды СКА Андрей Педан и игрок команды «Адмирал» Марк Верба в драке
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Тренерский штаб команды СКА
Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Даниил Пыленков
Игрок команды «Адмирал» Марк Верба и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Игрок команды «Адмирал» Михал Кристоф и вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Вратарь команды «Адмирал» Павел Хомченко пропускает шайбу
Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе
Игрок команды СКА Эмиль Галимов радуется забитой шайбе
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Адмирал»
Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Адмирал»
СКА — «Адмирал» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
1:0 Яшкин (Педан, Грант), 03:47
2:0 Галимов (Жафяров, Фальковский), 13:30
3:0 Бучельников (Галимов, Хайруллин), 29:13
4:0 Волков (Зыков, Фальковский), 38:41
5:0 Ожиганов (Хайруллин, Цицюра), 41:54
5:1 Червени (Криштоф, Горшков), 46:24 ГБ
6:1 Никишин (Воробьев, Галимов), 58:00
Статистика матча:
Броски: 53-48
Броски в створ: 25-24
Вбрасывания: 30-32
Блокированные броски: 14-10
Силовые приемы: 17-15
Отборы: 1-2
Время в атаке: 15:17–14:01
Штраф: 19-19
Главные судьи: 15. Мочалов Владимир, 16. Спирин Виктор
Линейные судьи: 54. Седов Егор, 62. Королёв Юрий