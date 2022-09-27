Жители Мелитополя, как и всей освобождённой территории Запорожской и соседней Херсонской области, проголосовали на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. На участках побывал фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Мэр Мелитополя Галина Данильченко

Референдум проходил с 23 по 27 сентября. Один из участков развернулся в Мелитопольском многопрофильном колледже. Выборы проходили в спокойной обстановке, с соблюдением всех требований законодательства и в присутствии наблюдателей, в том числе — иностранных.

Участниками голосования стали жители Мелитополя разных возрастов, в том числе совсем молодые горожане, определившие своё будущее.

Уже сегодня комиссии приступили к подсчёту голосов. В Запорожской области, по данным обработки 18% бюллетеней, «за» воссоединение с Россией проголосовали более 87% жителей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования в Мелитопольском многопрофильном колледже

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования в Мелитопольском многопрофильном колледже

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования в Мелитопольском многопрофильном колледже

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования в Мелитопольском многопрофильном колледже

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Бюллетени для голосования

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе