Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

В составе СКА шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Валентин Зыков, Александр Волков.

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. У «Торпедо» 14 очков и четвертая позиция в таблице.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды «Торпедо НН» Максим Летунов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Дамир Жафяров и игрок команды «Торпедо НН» Алексей Кручинин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хайруллин и игрок команды «Торпедо НН» Антон Сизов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков и игрок команды СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо НН» Марк Марин и игрок команды СКА Александр Никишин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды «Торпедо НН» Алексей Кручинин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Торпедо НН» Кирилл Ураков

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и " Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков и игрок команды СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители матча

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Торпедо НН»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо НН» Максим Федотов и игрок команды СКА Александр Никишин

СКА — «Торпедо» — 3:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 Яшкин (Жафяров, Хайруллин), 16:54 ГБ

2:0 Зыков (Цицюра, Волков), 36:54

3:0 Волков (Зыков, Камалов), 42:16

Статистика матча:

Броски: 58-41

Броски в створ: 26-18

Вбрасывания: 36-19

Блокированные броски: 15-10

Силовые приемы: 24-10

Отборы: 2-0

Время в атаке: 17:15–12:44

Штраф: 6-10

Главные судьи: 39. Сергеев Александр В., 38. Соин Александр Линейные судьи: 88. Понамаренко Антон, 67. Чернышёв Александр