Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

В составе СКА шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Валентин Зыков, Александр Волков.

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. У «Торпедо» 14 очков и четвертая позиция в таблице.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Владислав Цицюра
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды «Торпедо НН» Максим Летунов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Дамир Жафяров и игрок команды «Торпедо НН» Алексей Кручинин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Марат Хайруллин и игрок команды «Торпедо НН» Антон Сизов
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков и игрок команды СКА Владислав Цицюра
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо НН» Марк Марин и игрок команды СКА Александр Никишин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды «Торпедо НН» Алексей Кручинин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Торпедо НН» Кирилл Ураков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и " Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков и игрок команды СКА Владислав Цицюра
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Торпедо НН»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо НН» Максим Федотов и игрок команды СКА Александр Никишин

СКА — «Торпедо» — 3:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 Яшкин (Жафяров, Хайруллин), 16:54 ГБ

2:0 Зыков (Цицюра, Волков), 36:54

3:0 Волков (Зыков, Камалов), 42:16

Статистика матча:

Броски: 58-41

Броски в створ: 26-18

Вбрасывания: 36-19

Блокированные броски: 15-10

Силовые приемы: 24-10

Отборы: 2-0

Время в атаке: 17:15–12:44

Штраф: 6-10

Главные судьи: 39. Сергеев Александр В., 38. Соин Александр Линейные судьи: 88. Понамаренко Антон, 67. Чернышёв Александр