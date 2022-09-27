Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.
В составе СКА шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Валентин Зыков, Александр Волков.
СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. У «Торпедо» 14 очков и четвертая позиция в таблице.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Игрок команды СКА Владислав Цицюра
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды «Торпедо НН» Максим Летунов
Игрок команды СКА Дамир Жафяров и игрок команды «Торпедо НН» Алексей Кручинин
Игрок команды СКА Марат Хайруллин и игрок команды «Торпедо НН» Антон Сизов
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и
«Торпедо НН»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков и игрок команды СКА Владислав Цицюра
Игрок команды «Торпедо НН» Марк Марин и игрок команды СКА Александр Никишин
Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды «Торпедо НН» Алексей Кручинин
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Торпедо НН» Кирилл Ураков
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо НН»
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Торпедо НН»
Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и " Торпедо НН»
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков и игрок команды СКА Владислав Цицюра
Вратарь команды «Торпедо НН» Иван Кульбаков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо НН»
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Тренерский штаб команды СКА радуется победе в матче с командой «Торпедо НН»
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Торпедо НН»
Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Торпедо НН»
Игрок команды «Торпедо НН» Максим Федотов и игрок команды СКА Александр Никишин
СКА — «Торпедо» — 3:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 Яшкин (Жафяров, Хайруллин), 16:54 ГБ
2:0 Зыков (Цицюра, Волков), 36:54
3:0 Волков (Зыков, Камалов), 42:16
Статистика матча:
Броски: 58-41
Броски в створ: 26-18
Вбрасывания: 36-19
Блокированные броски: 15-10
Силовые приемы: 24-10
Отборы: 2-0
Время в атаке: 17:15–12:44
Штраф: 6-10
Главные судьи: 39. Сергеев Александр В., 38. Соин Александр Линейные судьи: 88. Понамаренко Антон, 67. Чернышёв Александр