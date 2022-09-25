Во время штурма Мариуполя военные ВСУ и отряды националистов располагали свою военную технику во дворах жилых домов, на территориях школ и детских садиков. Как итог, огромное количество разрушенных зданий в Мариуполе — как жилых, так и социальных. Войска киевского режима в битве за наш приморский город потерпели поражение, но в Мариуполе почти не осталось целых зданий.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Но вместе с освобождением пришло и восстановление. Как пример, я покажу мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка». Восстановлением здания и сопутствующей территории занялись российские строители этим летом, и вот уже 21 сентября ясли-сад были торжественно открыты в своем новом, современном виде.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

По словам работников этого заведения, был проведен настоящий капитальный ремонт: была заменена отопительная система, электрическая проводка и водопровод. Все детские площадки получили новые качели, лестницы, карусели и прочие радости для малышей. Само здание было утеплено, и как же без современной системы видеонаблюдения? К сожалению, в наши дни вопрос безопасности стоит особо остро.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Богдан Борман ИА REGNUM Мариупольские ясли-сад №150 «Изюминка» после восстановления

Ясли-сад «Изюминка» 27 сентября сыграют заметную роль в истории Мариуполя — в них будет расположен один из пунктов голосования референдума. Жители нашего города и других городов ЛДНР сделают свой выбор о воссоединении с Россией.