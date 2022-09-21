«Ждём!»… С этими словами вчера засыпал Донбасс. Террористы с территории б. УССР тревожили сон мирных граждан нескончаемыми обстрелами. Они остервенело стращают их и словно напоследок уничтожают инфраструктуру Донбасса, зная, что скоро придёт конец их безнаказанности.

Александр Погожев ИА REGNUM В ожидании обращения президента Российской Федерации Владимира Путина

Донецк, как и весь мир, с утра прильнул к экранам телевизоров и своим смартфонам в ожидании волевого решения Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина.

Александр Погожев ИА REGNUM В ожидании обращения президента Российской Федерации Владимира Путина

Под звуки рвущихся снарядов город жил надеждой. Их ожидания оказались оправданными. Люди услышали то, чего ждали восемь с половиной лет, с 2014 года. Наконец они почувствовали себя русскими по-настоящему.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкий трамвай

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкий рынок

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг России на фасаде дома в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг Донецкой Народной Республики

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкий рынок

Александр Погожев ИА REGNUM Эмблема «Сделано в ДНР»

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкий рынок

Александр Погожев ИА REGNUM Интервью с горожанами

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкая улочка

Александр Погожев ИА REGNUM Житель Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Коммунальная служба города Донецка всегда следит за порядком на улицах города

Александр Погожев ИА REGNUM Улица Челюскинцев, Донецк

После прогулки по городу я зашёл к «Патриотам Новороссии», с которыми заблаговременно договорился о встрече. Зная, что я приду, они пригласили других журналистов из разных стран, пока мы общались, ребята подходили. На встрече присутствовал американский корреспондент Рассел Бентли, также известный как Техас, который открыто выражает свою солидарность и сочувствие жителям Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Американский корреспондент Расселл Бентли (Техас)

Также присутствовали португальский журналист Бруно Карвальо и Алехандро Кирк из Венесуэлы. Для нас был накрыт стол, а участники организации были добродушны и гостеприимны.

Александр Погожев ИА REGNUM Португальский журналист Бруно Карвальо и американский корреспондент Расселл Бентли (Техас)

Общественная организация «Патриоты Новороссии» им. Г. И. Калоева была создана в 2014 году. Куратором и наставником организации стал председатель северо-осетинского «Боевого братства России» Георгий Калоев. Будучи участником многих боевых действий, ветераном Афганистана, инвалидом 1-й группы, Калоев приехал из Северной Осетии отстаивать права жителей Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Эмблема общественной организации «Патриоты Новороссии»

«Наша организация существует с ноября 2014 года. Мы здесь, мы никуда не уезжали. Все члены нашей организации — активные сторонники, патриоты не только Донбасса, той [б. УССР], которая когда-то была, но Бувы, сейчас её уже нет. Она исчезла 2 мая 2014 года с сожжением в Одессе мирных жителей. Теперь у нас один путь, одна страна — это Россия и воссоединение с ней. Да, боимся обстрелов, очень боимся, но выбор сделан, отступать мы не будем, вперёд!» — рассказала участница организации Альбина.

Александр Погожев ИА REGNUM Альбина

Альбина и её племянница Анастасия рассказали о последних девяти годах в Донецке и своей деятельности.

«Мы вчера с радостью восприняли новость о референдуме. Это следующий этап воссоединения нашей республики с Россией», — сказала Альбина.

«Когда-то это была Малороссия, Новороссия. Каким будет название — неважно, важно объединение и единение», — добавила женщина.

Александр Погожев ИА REGNUM Настя, племянница Альбины

После беседы нас пригласили за стол, отпраздновать вместе с ними православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

«Сегодня, накануне великого православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, мы снова рождаемся, здесь у нас, в Донбассе. Донбасс снова в составе великой империи, великой страны. За нами будущее, теперь только созидать, побеждать и рожать детей. Я выражаю мнение очень большого количества людей, которые безмерно рады».

Александр Погожев ИА REGNUM Иконы

К огромному сожалению, мы не могли остаться, сказать по правде, ни у кого не лез кусок в горло в минуты, когда Донецк подвергается обстрелам и гибнут мирные люди.

Александр Погожев ИА REGNUM «Помним. Гордимся. Скорбим». Георгий Калоев был куратором и наставником организации «Патриоты Новороссии»

Александр Погожев ИА REGNUM Настя показывает трофейное противотанковое оружие

Мы помянули павших за свободу Донбасса, вспомнили добрым словом всех, кто годами борьбы приближал этот день референдума. Пожелав друг другу здоровья и мирного неба над головой, мы разошлись. В эти минуты обстрелы города не прекращались. Несмотря на то, что все люди боятся усиление обстрелов, по ним было заметно, что они рады и всей душой надеются на лучшее.