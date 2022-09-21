Участников автопробега, организованного ДОСААФ России и Союзом городов воинской славы, встретили в Симферополе 21 сентября. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Александра Полегенько.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Александр Полегенько ИА REGNUM
Техника ДОСААФ
Автопробег, который проводится при поддержке Министерства просвещения, проходит с 11 по 25 сентября. Он стартовал от Вечного огня на Поклонной горе в Москве и проходит по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Старый Оскол — Воронеж — Ростов-на-Дону — Анапа — Керчь — Феодосия — Симферополь. Завершится автопробег в селе Ишунь Красноперекопского района Крыма. Участниками акции стали представителей различных регионов России.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник Василию Маргелову
Торжественная встреча участников автопробега состоялась сегодня в парке имени Ю. Гагарина в крымской столице. В рамках акции к памятнику Василию Маргелову были возложены цветы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и участники акции
Встречу автопробега совместили также со сбором гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик