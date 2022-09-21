Участников автопробега, организованного ДОСААФ России и Союзом городов воинской славы, встретили в Симферополе 21 сентября. ИА REGNUM предлагает вниманию читателей фоторепортаж Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Техника ДОСААФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Техника ДОСААФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Техника ДОСААФ

Александр Полегенько ИА REGNUM Техника ДОСААФ

Автопробег, который проводится при поддержке Министерства просвещения, проходит с 11 по 25 сентября. Он стартовал от Вечного огня на Поклонной горе в Москве и проходит по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — Старый Оскол — Воронеж — Ростов-на-Дону — Анапа — Керчь — Феодосия — Симферополь. Завершится автопробег в селе Ишунь Красноперекопского района Крыма. Участниками акции стали представителей различных регионов России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник Василию Маргелову

Торжественная встреча участников автопробега состоялась сегодня в парке имени Ю. Гагарина в крымской столице. В рамках акции к памятнику Василию Маргелову были возложены цветы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику Василию Маргелову

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости и участники акции

Встречу автопробега совместили также со сбором гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик