Первый оперный бал состоялся в крымской Ялте 18 сентября. На празднике побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Бал посвятили 205-летию со дня рождения русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, которое отмечается в этом году.

Площадкой для проведения бала выбрали площадь перед винодельческим комплексом завода «Массандра», который был построен в конце XIX века. Бал прошёл на фоне выступления оперных и балетных исполнителей из Москвы и Краснодара, которые задавали тон мероприятию.

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании бала

На балу станцевали около 80 пар, все они прежде прошли обучение у профессиональных хореографов в Симферополе, Ялте и Севастополе. Они исполнили вальсы, кадрили, польки и сиртаки под выступления оперных певцов и приняли участие в бальных играх.

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Оперный бал в Ялте

Этот бал стал первым в Крыму, организаторы называют его продолжением уже традиционного Севастопольского бала.

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Танцы