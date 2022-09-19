Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в серии буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

Счёт в игре на 4-й минуте матча открыл защитник «Северстали» Николай Тимашов. На 49-й минуте защитник СКА Никита Камалов сумел сравнять счёт. После серии буллитов счёт стал 2:1 в пользу СКА. Для СКА это восьмая победа подряд с начала сезона.

«Для нас это была очень важная игра перед своими болельщиками. Играли дома, поэтому настраивались только на победу, хотели сегодня порадовать весь Санкт-Петербург. Мы понимали, что «Северсталь» обновила состав — они ввели свежих игроков, рассчитывали на то, что у нас бензин на исходе. Но мы нашли резервы, отдали все, что было, ради этой победы», — сказал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА перед началом игры

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский, игрок команды «Северсталь» Максим Калмыков и игрок команды СКА Никита Камалов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Северсталь» радуются забитому голу в вороты команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Северсталь» радуются забитому голу в вороты команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский и игрок команды СКА Валентин Зыков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Максим Грошев и игрок команды «Северсталь» Иван Подшивалов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Иван Емец и игрок команды СКА Никита Камалов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Адам Лишка и игроки команды СКА Степан Фальковский, Алексей Ожгихин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Игорь Гераськин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Николай Демидов и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Максим Грошев и игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Валентин Зыков и игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский, игрок команды «Северсталь» Андрей Чуркин и игрок команды СКА Захар Бардаков

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Северсталь» Михаил Тиханов, Никита Хлыстов и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Дмитрий Яшкин и игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Северсталь» Семен Луговяк, Никита Гуслистов и игрок команды СКА Дамир Жафяров

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков радуется забитой шайбе в ворота команды «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Николай Демидов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды «Северсталь» Семен Луговяк

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Алекс Грант и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов и вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Северсталь» Руслан Амбросимов и вратарь команды СКА Дмитрий Николаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Северсталь»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь»

СКА — «Северсталь» — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 Тимашов (Луговяк, Морозов), 03:08

1:1 Камалов, 48:24

2:1 Хайруллин, 65:00 БП

Статистика матча:

Броски: 72-50

Броски в створ: 32-21

Вбрасывания: 31-16

Блокированные броски: 17-18

Силовые приемы: 6-4

Отборы: 2-1

Время в атаке: 17:45–13:50

Штраф: 8-2