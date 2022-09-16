Во Владивостоке закрыли кинофестиваль «Меридианы Тихого» — фоторепортаж
16 сентября во Владивостоке пошли дожди, однако это не отпугнуло зрителей, прибывших посмотреть проход участников и гостей фестиваля по звездной дорожке у кинотеатра «Океан». К счастью, проход не пришлось сворачивать из-за неблагоприятных погодных условий. Среди проходивших по звездной дорожке были режиссеры, продюсеры, актеры, кинокритики и гости фестиваля.
Главная интрига церемонии закрытия — кто же получит призы этого кинофестиваля? В 2022 году на «Меридианах Тихого» появились и новые награды: приз лучшему зрителю и призы за лучшее художественное оформление полнометражных и короткометражных картин. Первым в истории кинофестиваля лучшим зрителем стала Ксения Закурко. Она рассказала, что еще на первых «Меридианах Тихого» принимала участие в качестве волонтера.
Сохранять интригу помогали театральные зарисовки и музыкально-танцевальные номера, которые исполнялись между оглашением победителей в конкурсах.
Стоит отметить, что в 2022 году лично в руки награды получить смогли далеко не все представители команд, снимавших отобранные для конкурса фестиваля картины. Некоторые из них не смогли приехать из-за трудностей с логистикой и высоких цен на авиаперелеты во Владивосток.
Однако главный приз кинофестиваля — приз за лучший полнометражный фильм — режиссер смог получить все-таки лично. Победителем 19-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» стал итальянский режиссер Хельмут Досантос, снявший картину «Боги Мексики». На создание фильма о коренных народностях Мексики ушло около девяти лет, при этом съемочной команде удалось собрать и уникальные этнографические материалы.
По традиции фестиваль также завершился ударом в рынду, символизирующим окончание мероприятия. В 2022 году закрывали кинофестиваль гендиректор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий и президент кинофестиваля Андрей Соколов.