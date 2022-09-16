16 сентября во Владивостоке пошли дожди, однако это не отпугнуло зрителей, прибывших посмотреть проход участников и гостей фестиваля по звездной дорожке у кинотеатра «Океан». К счастью, проход не пришлось сворачивать из-за неблагоприятных погодных условий. Среди проходивших по звездной дорожке были режиссеры, продюсеры, актеры, кинокритики и гости фестиваля.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Жители и гости Владивостока ожидают звезд на синей дорожке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Режиссер Вадим Абдрашитов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Президент 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» Андрей Соколов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Почетный президент кинофестиваля «Меридианы Тихого» Сергей Степанченко с супругой

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Оператор фильма «Похожий человек» Евгений Козлов с супругой

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Председатель основного жюри режиссер Алексей Учитель

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Члены основного жюри Юсуп Разыков, Виктория Белопольская и Антон Малышев

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Члены жюри NETPAC Сергей Каптерев, Сардана Саввина и Роланд Толентино

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Продюсер, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев

Главная интрига церемонии закрытия — кто же получит призы этого кинофестиваля? В 2022 году на «Меридианах Тихого» появились и новые награды: приз лучшему зрителю и призы за лучшее художественное оформление полнометражных и короткометражных картин. Первым в истории кинофестиваля лучшим зрителем стала Ксения Закурко. Она рассказала, что еще на первых «Меридианах Тихого» принимала участие в качестве волонтера.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Призы Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Алексей Рязанцев вручает приз лучшему зрителю кинофестиваля

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Аддис Гаджиев представляет приз за лучшее художественное оформление

Сохранять интригу помогали театральные зарисовки и музыкально-танцевальные номера, которые исполнялись между оглашением победителей в конкурсах.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Музыкальный квартет

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Музыкально-танцевальный номер

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Зарисовка на тему кино

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Зарисовка на тему кино

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Зарисовка на тему кино

Стоит отметить, что в 2022 году лично в руки награды получить смогли далеко не все представители команд, снимавших отобранные для конкурса фестиваля картины. Некоторые из них не смогли приехать из-за трудностей с логистикой и высоких цен на авиаперелеты во Владивосток.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Виктория Белопольская оглашает победителя в конкурсе на лучшую мужскую роль

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Режиссер Вадим Абдрашитов получает почетный приз губернатора Приморского края

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Председатель жюри NETPAC Роланд Толентино объявляет лучшую картину по версии организации

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Игорь Губарев получает приз за лучшее звуковое решение

Однако главный приз кинофестиваля — приз за лучший полнометражный фильм — режиссер смог получить все-таки лично. Победителем 19-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» стал итальянский режиссер Хельмут Досантос, снявший картину «Боги Мексики». На создание фильма о коренных народностях Мексики ушло около девяти лет, при этом съемочной команде удалось собрать и уникальные этнографические материалы.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Режиссер Хельмут Досантос, обладатель гран-при 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

По традиции фестиваль также завершился ударом в рынду, символизирующим окончание мероприятия. В 2022 году закрывали кинофестиваль гендиректор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий и президент кинофестиваля Андрей Соколов.