16 сентября во Владивостоке пошли дожди, однако это не отпугнуло зрителей, прибывших посмотреть проход участников и гостей фестиваля по звездной дорожке у кинотеатра «Океан». К счастью, проход не пришлось сворачивать из-за неблагоприятных погодных условий. Среди проходивших по звездной дорожке были режиссеры, продюсеры, актеры, кинокритики и гости фестиваля.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Жители и гости Владивостока ожидают звезд на синей дорожке
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Режиссер Вадим Абдрашитов
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Президент 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» Андрей Соколов
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Почетный президент кинофестиваля «Меридианы Тихого» Сергей Степанченко с супругой
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Оператор фильма «Похожий человек» Евгений Козлов с супругой
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Председатель основного жюри режиссер Алексей Учитель
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Члены основного жюри Юсуп Разыков, Виктория Белопольская и Антон Малышев
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Члены жюри NETPAC Сергей Каптерев, Сардана Саввина и Роланд Толентино
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Продюсер, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев

Главная интрига церемонии закрытия — кто же получит призы этого кинофестиваля? В 2022 году на «Меридианах Тихого» появились и новые награды: приз лучшему зрителю и призы за лучшее художественное оформление полнометражных и короткометражных картин. Первым в истории кинофестиваля лучшим зрителем стала Ксения Закурко. Она рассказала, что еще на первых «Меридианах Тихого» принимала участие в качестве волонтера.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Призы Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Алексей Рязанцев вручает приз лучшему зрителю кинофестиваля
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Аддис Гаджиев представляет приз за лучшее художественное оформление

Сохранять интригу помогали театральные зарисовки и музыкально-танцевальные номера, которые исполнялись между оглашением победителей в конкурсах.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Музыкальный квартет
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Музыкально-танцевальный номер
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Зарисовка на тему кино
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Зарисовка на тему кино
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Зарисовка на тему кино

Стоит отметить, что в 2022 году лично в руки награды получить смогли далеко не все представители команд, снимавших отобранные для конкурса фестиваля картины. Некоторые из них не смогли приехать из-за трудностей с логистикой и высоких цен на авиаперелеты во Владивосток.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Виктория Белопольская оглашает победителя в конкурсе на лучшую мужскую роль
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Режиссер Вадим Абдрашитов получает почетный приз губернатора Приморского края
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Председатель жюри NETPAC Роланд Толентино объявляет лучшую картину по версии организации
Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Игорь Губарев получает приз за лучшее звуковое решение

Однако главный приз кинофестиваля — приз за лучший полнометражный фильм — режиссер смог получить все-таки лично. Победителем 19-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» стал итальянский режиссер Хельмут Досантос, снявший картину «Боги Мексики». На создание фильма о коренных народностях Мексики ушло около девяти лет, при этом съемочной команде удалось собрать и уникальные этнографические материалы.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Режиссер Хельмут Досантос, обладатель гран-при 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

По традиции фестиваль также завершился ударом в рынду, символизирующим окончание мероприятия. В 2022 году закрывали кинофестиваль гендиректор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий и президент кинофестиваля Андрей Соколов.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM
Андрей Соколов и Ефим Звеняцкий объявляют о закрытии кинофестиваля