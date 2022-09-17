Сегодня, 17 сентября, в Мариуполе состоялось открытие памятника легендарному князю, защитнику земли русской Александру Невскому.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

В мирное время это мероприятие привлекло бы большое количество зрителей. Но в последние дни спецслужбы киевского режима устраивают террористические акты на территории Новороссии, так что открытие памятника прошло не просто быстро, но и без информации для СМИ о времени проведения. По этой причине фотографии с «убранными покровами» отсутствуют, но вот на готовый монумент мы можем полюбоваться.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Конная фигура была создана мастерами Санкт-Петербурга. Город на Неве стал новым побратимом Мариуполя. Ну, а что касается памятника, то у него такие технические характеристики:

Вес — 1,5 тонны

Высота — 3 метра

Ширина — 1,27 метра

Длина — 2,9 метра

Флаг — 5 метров

Постамент облицован гранитными плитами.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Стоит добавить, что памятник Александру Невскому установлен на месте демонтированного памятника киевским националистам в виде трезуба.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в Мариуполе

Уверен, что это не последний памятник, который будет возведен в Мариуполе.