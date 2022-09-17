Суббота, 17 сентября — этот день для Донецка можно считать поистине чёрной субботой. С самого утра начались обстрелы Донецка. Прилёты приближались к центру, и с каждым новым выстрелом мы с венесуэльским журналистом Алехандро Кирком понимали, что надо выходить в город и зафиксировать обстрел Донецка. Оделись, взяли с собой аптечки и вышли на улицу.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

Чем ближе мы подходили к эпицентру прилётов, тем отчётливее слышали взрывы. В этот момент люди пребывали в сильной панике, некоторые из них потеряли чувство самообладания, не знали, куда им прятаться и куда бежать, плакали. Мы как могли объяснили, где находятся безопасные места, где можно укрыться от обстрелов и продолжили свой путь. На центральной улице Донецка — улице Артёма мы увидели сильное задымление, приблизившись, поняли, что горит автомобиль.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

Начали снимать происходящее вокруг. Рядом стоял всего лишь один мужчина и в прострации наблюдал за происходящим. Горела «Газель», и было понятно, что прилёт в неё был в тот момент, когда в ней находились люди. По всей видимости, они моментально сгорели заживо. Мы подошли ещё ближе, и в этот самый момент произошёл ещё один взрыв, хотя мы и не слышали самого прилёта. По всей видимости, удар был нанесён снарядом 155-мм калибра, по некоторым данным, оружие было французского производства.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

В результате этого взрыва Алехандро Кирк получил осколочное ранение в плечо, немного пострадал глаз.

Ярослав Громов ИА REGNUM Никита Третьяков и Алехандро Кирк

С нами был наш коллега Никита Третьяков. В момент последнего взрыва он находился с другой стороны от нас. Увидев, что нас скрыл дым и нас уже не видно, он испугался, что с нами случилось самое страшное, побежал к нам. Меня же просто уронил мой тяжёлый бронежилет, в этот момент я смог отползти под ближайшее дерево.

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк

Ярослав Громов ИА REGNUM Ранение

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк получил ранение

Алехандро был на ногах. Когда мы у него спросили, как он, он ответил, что всё хорошо, но пострадал глаз. Пребывая в легком шоке, Алехандро не сразу заметил, что ранен в плечо. На это уже обратил внимание Никита. Мы быстро переместились в безопасное место, где Никита оказал Алехандро первую помощь и обратился в скорую помощь, чтобы понять, куда везти пострадавшего. Мы отправились в больницу своим ходом, на «буханке».

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк

Ярослав Громов ИА REGNUM Никита Третьяков

Из окна нашей «буханки» мы видели оборванные провода, пустые улицы и немногочисленные машины, уезжающие из Ворошиловского района.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

В ближайшем госпитале Алехандро оказали квалифицированную медицинскую помощь, сделали компьютерную томографию, перевязку и отправили в другую больницу, в отделение хирургии.

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Сюда же привезли женщину, которая получила ранение в ногу — у неё перебита голень. Женщина рассказала, что отпросилась с работы и шла на почту. В это время была обесточена троллейбусная линия, и машинист сказал всем выйти и искать укромное место. Женщина вышла и увидела раненого мужчину. Она решила подойти к нему ближе и помочь, и именно в этот момент случился ещё один прилёт, в результате которого её ранило. Находясь в госпитале, женщина больше всего переживала за своего мужа, у которого недавно случился инсульт. Связи нет, и женщина боялась, что мужу станет плохо от неизвестности о её судьбе.

Ярослав Громов ИА REGNUM Женщина, получившая ранения в результате обстрела Донецка 17 сентября 2022 г.

Ярослав Громов ИА REGNUM Женщина, получившая ранения в результате обстрела Донецка 17 сентября 2022 г.

Ярослав Громов ИА REGNUM Женщина, получившая ранения в результате обстрела Донецка 17 сентября 2022 г.

Ярослав Громов ИА REGNUM Донецкий госпиталь

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк и Никита Третьяков в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Альбина и Валентина из общественной организации «Патриоты Новороссии»

Ярослав Громов ИА REGNUM Сотрудник скорой помощи в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк

В другом госпитале нас также оперативно приняли и оказали Алехандро всю дальнейшую помощь. Как выяснилось, осколок прошёл в непосредственной близости от артерии, но не задел ни её, ни суставы, ни кости плеча. Кроме того, Алехандро оставили в палате до момента, когда врачи будут уверены, что полученные ранения ему больше не угрожают. По всей вероятности, завтра из него будут извлекать осколок.

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Компьютерная томография в госпитале Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Компьютерная томография в госпитале Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Компьютерная томография в госпитале Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Компьютерная томография в госпитале Донецка

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Журналистская работа продолжается под обстрелами

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк и Никита Третьяков в донецком госпитале

Ярослав Громов ИА REGNUM Алехандро Кирк в донецком госпитале

День закончился, а с ним и обстрелы. В городе муниципальные службы уже начали наводить порядок: подметать улицы, восстанавливать электричество.