«Урал» проиграл «Ахмату» на родном поле — фоторепортаж
17 сентября 2022
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Футбольный клуб «Урал» проиграл клубу «Ахмат» из Грозного. Игра прошла 17 сентября в Екатеринбурге.
Счёт составил 1:2 в пользу гостей. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Футбольный матч между командами «Урал» — «Ахмат»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко