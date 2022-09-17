«Автомобилист» разгромил «Сибирь» — фоторепортаж
17 сентября 2022
«Автомобилист» одержал ещё одну победу в матче в рамках чемпионата КХЛ. Игра прошла 16 сентября в Екатеринбурге.
Соперником уральцев стала хоккейная команда «Сибирь». Счёт составил 5:2.
Подробности в фоторепортаже.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»