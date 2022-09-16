Восстановление Мариуполя идёт высокими темпами. Строительные работы в этом приморском городе, без всякого сомнения, одни из самых масштабных в новейшей истории. Основные проблемы Мариуполя видны невооруженным глазом — большая часть зданий уничтожена, немалая часть города до сих пор без электричества и водоснабжения, а про газ и интернет и говорить нечего. Про эти трудности уже написано и сказано много. Но есть проблемы, о которых СМИ либо не замечают, либо замалчивают, что еще хуже. Предлагаю сегодня их обсудить.

Богдан Борман ИА REGNUM Так сейчас выглядят 99% магазинов в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM В здании ювелирного магазина сейчас продают овощи и фрукты. Мариуполь, сентябрь 2022 г

Богдан Борман ИА REGNUM Рынки работают

Богдан Борман ИА REGNUM В здании супермаркета сейчас гуманитарный штаб

Богдан Борман ИА REGNUM В здании супермаркета сейчас гуманитарный штаб

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь, сентябрь 2022 г

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Начнём с мобильной связи «Феникс». Нет нареканий в сторону плохого качества связи и мобильного интернета — все же боевые действия идут полным ходом. Всему свое время, но вот что касается организации работы этого мобильного оператора в Мариуполе, то тут есть серьезные нарекания.

Богдан Борман ИА REGNUM Вышка связи

Смотрите сами: Мариуполь перешёл под контроль союзных сил уже в марте, боевые действия полностью завершились в мае. В конце апреля мобильная связь ДНР «Феникс» зашла в Мариуполь, вытеснив прежних мобильных операторов. Прошла весна, прошло лето, наступила осень, и что мы видим?

Богдан Борман ИА REGNUM Очередь за «Фениксом»

До сих пор с самого утра стоят очереди желающих купить стартовый пакет. К слову, подойдя к очереди, я увидел, что уже готов список на 150 человек, а это было только 9 часов утра. Почему работает только одна точка продажи стартовых пакетов, ну еще и в почтовые отделения иногда пакеты завозят? Делайте мобильные передвижные пункты продаж по всему городу. В очереди стоят старики, это сейчас начало осени, а скоро будут дожди, а там и до зимы недалеко.

Богдан Борман ИА REGNUM Центральный республиканский банк ДНР. Мариуполь, сентябрь 2022 г

Центральный Республиканский Банк (ЦРБ). При официальном трудоустройстве мариупольцев (особенно в бюджетные организации) начальство требует оформления зарплатных карт в этом банке. В городе всего три отделения, одно из них в центре. С самого раннего утра, часов с шести, там выстраивается очередь на оформление карт.

Богдан Борман ИА REGNUM Очередь перед банком ранним утром. Мариуполь, сентябрь 2022 г

И то не все успевают оформить эту самую карту, хотя стоят с утра в очереди по 9-10 часов. Как вы думаете, сколько банкоматов ЦРБ в центре города? Десять? Пять? Один! Да, всего один! Удивительно ли, что деньги в банкомате заканчиваются даже не за несколько часов, а за какой-нибудь час? Опять же люди дежурят у банкомата часами, ожидая пополнения этого «железного ящика».

Богдан Борман ИА REGNUM В банкомате деньги заканчиваются буквально через час

Почему нельзя поставить еще два-три банкомата? Почему нельзя посадить оператора со считывающим устройством, который будет выдавать наличность? Опять же, почему нельзя создать передвижные пункты оформления банковских карт? Работающие wi-fi точки в городе же уже есть!

Богдан Борман ИА REGNUM Очередь за талонами к терапевту. Мариуполь, сентябрь 2022 г

Богдан Борман ИА REGNUM Объявления в поликлинике. Мариуполь, сентябрь 2022 г

Богдан Борман ИА REGNUM Аптеки работают

Богдан Борман ИА REGNUM Бесплатные автобусы

По всему городу разбросаны в огромном количестве доски от разрушенных домов, поваленные взрывами деревья и прочие источники бесплатной древесины. А буквально в полусотне километров есть сёла без газопровода, на печном отоплении. Доски-деревья все равно выбрасывают на свалку, так почему бы их не отвести в подобные села?

Богдан Борман ИА REGNUM Свалка в Мариуполе. Среди мусора много досок

Богдан Борман ИА REGNUM Дров в городе хватает

Богдан Борман ИА REGNUM Упавшие деревья сгодились бы в качестве дров

Богдан Борман ИА REGNUM На улице много бродячих животных

Богдан Борман ИА REGNUM Здесь раньше продавали шаурму и курицу-гриль

Предприимчивые граждане уже давно на этом делают деньги — собирают древесину, пилят и продают в села. До 8000 рублей за куб при пенсии в 10 000 рублей. Вот и хотелось бы обратиться к городским властям: у вас же есть возможность помочь сёлам дровами, это же вам почти ничего не будет стоить. Затраты на горючее, плюс погрузка. И все, вы поможете людям, которым ваша помощь очень нужна. Очень надеюсь, что мои мысли по ситуации в городе дойдут до мариупольских властей, а возможно, и руководство ДНР этот текст прочитает.