«Автомобилист» одержал ещё одну победу в чемпионате КХЛ — фоторепортаж
15 сентября 2022
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал ещё одну победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась 14 сентября в комплексе «Уралец» в Екатеринбурге.
Соперником свердловчан стала команда «Спартак». Счёт составил 4:1.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» – «Спартак»