До 2014 года в Мариуполе было немало памятников и мемориальных досок. Но после государственного переворота большая часть памятных знаков начала уничтожатся. И, в отличие от многих других городов б. УССР, всё это демонтировали ночью, трусливо и подло. Да, улицы переименовывались. Не нужны были новой власти улицы и памятники Ленина, Жданова, Артёма и других деятелей Советского Союза. Чтить нужно было совсем других «героев», против которых и воевали наши предки.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник воинам-освободителям (площадь Ленинского комсомола)

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник воинам-освободителям (площадь Ленинского комсомола)

Во время штурма Мариуполя весной этого года пострадали не только множество домов, но и исторические строения. А вот большая часть памятников уцелела. Предлагаю сегодня посмотреть на эти памятники, как уцелевшие, так и новые.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник погибшим морякам Азовского морского пароходства

На Вечном огне в рамках «декомунизации» киевский режим запретил советский символ — красную звезду. А газ — это слишком дорого и не нужно. Звёзды вернулись, ну а газа в этом районе города пока нет.

Богдан Борман ИА REGNUM Монумент «Жертвам фашизма» Приморский район Мариуполя

Богдан Борман ИА REGNUM Монумент «Жертвам фашизма» Приморский район Мариуполя

Богдан Борман ИА REGNUM Вечный огонь пока не горит — в большей части города не восстановлена подача газа

В Мариуполе есть два места, посвященных знаменитому барду, поэту и актёру Владимиру Высоцкому. Это памятник и барельеф. Памятник изображает Высоцкого в образе Глеба Жеглова из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя». Памятник уцелел (только вандалы выломали револьвер из руки Жеглова), но нуждается в чистке. Так же как и барельеф знаменитого барда.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятный знак Высоцкому — площадь Ленинского комсомола

Богдан Борман ИА REGNUM Памятный знак Высоцкому — площадь Ленинского комсомола

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Высоцкому нуждается в очистке. Вандалы оторвали револьвер из рук Высоцкого в образе Глеба Жеглова из советского телефильма «Место встречи изменить нельзя»

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Высоцкому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник Высоцкому в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Скульптура дракона, установлена в год дракона на мариупольском «Арбате»

Богдан Борман ИА REGNUM Напротив дракона стоит миниатюрный памятник архитектору Нильсену

Знаменитая скульптурная группа из трёх фигур изображает красноармейца, солдата Великой Отечественной войны и советского космонавта. Если вы обратите внимание на верх обелиска, то заметите привинченный лист железа. Под ним большой комсомольский значок, который укронацисты технически не смогли отделить от общей конструкции. Как только освободится подходящий кран, «железка» будет удалена. А вот советские ордена уже вернулись на памятник.

Богдан Борман ИА REGNUM Скульптурная группа из трёх фигур. Изображает красноармейца, солдата Великой Отечественной войны и советского космонавта.

Богдан Борман ИА REGNUM Скульптурная группа расположена около бывшего кинотеатра «Комсомолец» (Приморский район)

Богдан Борман ИА REGNUM Под привинченным листом железа большой комсомольский значок, который укронацисты технически не смогли отделить от общей конструкции

Богдан Борман ИА REGNUM Советские ордена уже вернулись на памятник

На площади Ленинского комсомола возведены два памятника — мариупольской бабушке с красным флагом и Василию Маргелову — настоящему отцу ВДВ.

Богдан Борман ИА REGNUM Героям Советского Союза — мариупольцам на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник знаменитой бабушке с красным флагом из Мариуполя — площадь Ленинского комсомола

Богдан Борман ИА REGNUM Героям Советского Союза — мариупольцам

Богдан Борман ИА REGNUM Героям Советского Союза — мариупольцам

Богдан Борман ИА REGNUM Бюст Маргелова — установлен недавно

Мурал «Милана» — это самая красивая настенная роспись в городе. Картина получила незначительные повреждения и будет реконструирована.

Богдан Борман ИА REGNUM Мурал «Милана» сильно пострадал во время обстрела, работы по восстановлению уже начались

15 сентября будет готов памятник защитнику земли русской князю Александру Невскому. Идут последние работы по подготовке постамента, на котором и будет стоять конная фигура.

Богдан Борман ИА REGNUM На этом месте будет установлен памятник Невскому

Богдан Борман ИА REGNUM Официальные строительные документы с ТТХ на возведение памятника Невскому

Парк 50-летия Победы и его символ — боевой советский самолет — в данный момент уже ремонтируется. Ремонт капитальный — этот район сильно пострадал во время штурма города. Некоторые дома в этом районе ремонту не подлежат.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник самолёту в Парке победы

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник самолёту в Парке победы

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник самолёту в Парке победы

Богдан Борман ИА REGNUM Парк Победы сейчас на капитальном ремонте

Как видим, реставрируются уцелевшие памятники (хотя в приоритете сейчас, конечно, стройка новых домов) и устанавливаются новые. Ждём возвращения Ленина на постамент — пусть у врагов настроение будет еще хуже.