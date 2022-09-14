Севастопольские дети и подростки побывали в гостях у казаков ХКО «Севастопольская пластунская сотня» 13 сентября. Об этом — фоторепортаж корреспондента ИА REGNUM Александра Полегенько.

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Встреча состоялась в рамках программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В гости к казакам с подшефными детьми (это дети, оказавшиеся в социально опасном положении) пришли также и сотрудники департамента общественной безопасности правительства Севастополя, управления по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и сотрудники УНК МВД.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Гостям был оказан самый тёплый приём. Детям рассказали о проведении специальной военной операции, о тактике ведения боя. Подростки смогли увидеть и современную военную экипировку, а некоторые — даже примерили. Юные гости также смогли попробовать себя в сборке-разборке автомата, а хозяева рассказали об истории холодного оружия. Огромный интерес у подростков вызвала работа с квадрокоптером.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Ознакомление с военным обмундированием

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка и разборка автомата

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка и разборка автомата

Александр Полегенько ИА REGNUM Изучение примера работы дрона в СВО

Александр Полегенько ИА REGNUM Изучение примера работы дрона в СВО

Александр Полегенько ИА REGNUM Изучение примера работы дрона в СВО

Александр Полегенько ИА REGNUM Изучение примера работы дрона в СВО

Казаки продемонстрировали ребятам мастерство верховой езды и владение шашкой, некоторые гости смогли проехаться рысью в малом манеже.

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Конные прогулки

Александр Полегенько ИА REGNUM Лекция о холодном оружии

Завершили программу вкусным обедом из настоящей полевой кухни.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный обед

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный обед

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный обед

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный обед

«Мы проводим работу по вовлечению детей в организацию досуга, чтобы они не были предоставлены сами себе, занимались полезной работой. Акцент делаем на наставничество, организацию досуга. Дети посещают театры, кинотеатры, всевозможные экскурсии. Сегодня до 80% детей, находящихся на учёте, охвачены досуговой деятельностью», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель департамента общественной безопасности правительства Севастополя.