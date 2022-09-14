Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», продолжает своё путешествие по российской Арктике. На этот раз остановка — остров Визе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Визе, Арктика

Остров Визе расположен в северной части Карского моря. Остров вытянут с востока на запад и занимает площадь приблизительно 288 кв. км. Его протяженность составляет 35 км, максимальная ширина — 9 км.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Визе, Арктика

Поверхность острова представляет собой слегка всхолмленную равнину, кое-где покрытую мхом и лишайником. Наибольшая высота центральной части острова достигает 22 м.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Для берега характерно чередование небольших песчано-глинистых обрывов с галечно-песчаными пляжами, прорезанными оврагами и руслами небольших речек и ручьев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Удивительна история открытия острова. Известный полярник и океанолог Владимир Визе открыл этот остров, даже не приближаясь к нему.

Александр Полегенько ИА REGNUM Серые чайки на острове Визе

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые чайки — исчезающий вид. Промаркированные орнитологами чайки на острове Визе

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые чайки на острове Визе, Арктика

В 1910-х годах шхуна «Святая Анна» под руководством Г. Л. Брусилова дрейфовала в Карском море. Позиция судна была отмечена в судовом журнале. В 1914 году судно погибло, но его штурман В. И. Альбанов сумел спасти журнал и передал его на «Св. Фоку» — судно Седова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенный посёлок полярной станции Визе, Арктика

В 1924 году Визе, изучая отчеты о дрейфе шхуны «Святая Анна», заметил, что судно почему-то сделало странный зигзаг. Тогда Визе предположил, что, возможно, шхуне пришлось обойти какую-то землю. И на всякий случай нанес координаты предполагаемой земли на карту.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Спустя ещё шесть лет Визе, вновь отправившись в Арктику на ледокольном пароходе «Георгий Седов», оказался на севере Карского моря. Начальник экспедиции Отто Шмидт и капитан Владимир Воронин предложили Визе подойти к тому району, где, по его мнению, должен был находиться неизвестный остров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенный посёлок полярной станции Визе, Арктика

Когда подходили, Визе, пребывая в глубоком волнении, ушёл с верхней палубы и сел в кают-компании за фортепьяно. По воспоминаниям очевидцев, вдруг широко распахнулась дверь и зашёл капитан. Капитан и Шмидт одновременно обняли его и подняли с кресла. «Земля!» — радостно сказал капитан.

— Прошу, Владимир Юльевич, взглянуть на свои владения. Ваше предвидение просто гениально. Разрешите. И Шмидт по русскому обычаю троекратно расцеловался с ним.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Все вышли наверх. По курсу корабля, возвышаясь над ледяным полем, лежала черная полоса. Это был остров Визе». Так единогласно решили все назвать вновь открытый остров (из воспоминаний почётного полярника В. И. Стругацкого).

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенный посёлок полярной станции Визе, Арктика

Визе позже так опишет в дневнике свои впечатления от острова:

«Затерянный среди арктических льдов, этот остров производит крайне унылое и безотрадное впечатление. Он низменный, сложен из осадочных пород, и поверхность его почти лишена растительности. Крайне бедна и его животная жизнь. Даже птицы, обычно встречающиеся на арктических островах в большом количестве, здесь имелись только в единичных экземплярах».

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Морская гидрометеорологическая станция «Остров Визе» была открыта в ноябре 1945 г. Станция расположена на юго-восточном берегу острова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская гидрометеорологическая станция «Остров Визе», Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская гидрометеорологическая станция «Остров Визе», Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская гидрометеорологическая станция Остров Визе была открыта в ноябре 1945 г

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская гидрометеорологическая станция «Остров Визе», Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники полярной станции острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Научные исследования в Арктике

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Начальник станции Елена Владимировна Топило, вместе с ней на станции работает и её муж, механик Олег Владимирович. В этом году зимовать на станции будут всего четыре человека.

Александр Полегенько ИА REGNUM Начальник полярной станции на острове Визе Елена Топило, вместе с ней на станции работает её муж

На станции вместе с полярниками проживают две собаки: Пыжик и Черныш. Как и на всех других полярных станциях, собаки — главные помощники, издалека увидев белого медведя, они всегда предупредят людей о надвигающейся опасности.

Александр Полегенько ИА REGNUM На станции вместе с полярниками проживают две собаки — Пыжик и Черныш

Александр Полегенько ИА REGNUM Собаки — главные помощники, издалека увидев белого медведя, они всегда предупредят людей о надвигающейся опасности

Александр Полегенько ИА REGNUM Маленький помощник

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» доставило топливо, снабжение, продукты питания на МГ-2 «Остров Визе». Завезли новый дизель, снегоход, морозильные лари. Сотрудники установили измеритель высоты нижней границы облаков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка продуктов и оборудования на остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка продуктов и оборудования на остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8т доставляет груз на полярную станцию острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка продуктов и оборудования на остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка продуктов и оборудования на остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8т доставляет груз на полярную станцию острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8т доставляет груз на полярную станцию острова Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка продуктов и оборудования на остров Визе, Арктика

В результате глобального потепления остров Визе разрушается рекордными темпами. За последние несколько лет часть береговой линии ушла под воду. В 2021 году в воду рухнула заброшенная постройка полярной станции.

Александр Полегенько ИА REGNUM В результате глобального потепления остров Визе разрушается рекордными темпами. Остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM За последние несколько лет часть береговой линии ушла под воду. Остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM В 2021 году в воду рухнула заброшенная постройка полярной станции. Остров Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Старая советская техника на острове Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Старая советская техника на острове Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Старая советская техника на острове Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Старая советская техника на острове Визе, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды острова Визе, Арктика

Впервые об исчезновении острова заговорили в 2016 году, когда гляциолог, кандидат географических наук Александр Алейников в ходе подготовки материалов для создания федерального заказника на острове Визе в Карском море обнаружил, что береговая линия существенно изменилась, сопоставив снимки острова 2009 и 2016 года из космоса. В мире до сих пор ещё не было зафиксировано столь быстрых изменений ландшафта.