11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между командами «Зенит» и «Оренбург». Матч завершился крупнейшей победой «Зенита» в истории РПЛ.
Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых. Вендел сумел оформить хет-трик (4, 42 и 68-я минуты), Малком оформил дубль (28, 59). Также голами отметились Иван Сергеев (15) и Далер Кузяев (18).
«Игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счет будет таким», — сказал после матча главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
Игроки ФК «Зенит» выходят на поле
Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос и игрок ФК «Оренбург» Александр Эктов
Игрок ФК «Оренбург» Тимур Аюпов и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и игрок ФК «Оренбург» Александр Павловец
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао
Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев
Вратарь ФК «Оренбург» Алексей Кеняйкин
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Игрок ФК «Зенит» Вендел радуется забитому голу
Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ФК «Оренбург»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
По итогам матча «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12 место.
Следующие матчи команды проведут в среду, 14 сентября. В Фонбет Кубке России «Зенит» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», Оренбург встретится Ростовом на стадионе Ростов Арена.