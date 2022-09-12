11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между командами «Зенит» и «Оренбург». Матч завершился крупнейшей победой «Зенита» в истории РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых. Вендел сумел оформить хет-трик (4, 42 и 68-я минуты), Малком оформил дубль (28, 59). Также голами отметились Иван Сергеев (15) и Далер Кузяев (18).

«Игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счет будет таким», — сказал после матча главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» выходят на поле
Дарья Драй ИА REGNUM
Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос и игрок ФК «Оренбург» Александр Эктов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Тимур Аюпов и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и игрок ФК «Оренбург» Александр Павловец
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанат ФК «Зенит»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ФК «Оренбург» Алексей Кеняйкин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ФК «Оренбург»
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

По итогам матча «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12 место.

Следующие матчи команды проведут в среду, 14 сентября. В Фонбет Кубке России «Зенит» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», Оренбург встретится Ростовом на стадионе Ростов Арена.