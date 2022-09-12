11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между командами «Зенит» и «Оренбург». Матч завершился крупнейшей победой «Зенита» в истории РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых. Вендел сумел оформить хет-трик (4, 42 и 68-я минуты), Малком оформил дубль (28, 59). Также голами отметились Иван Сергеев (15) и Далер Кузяев (18).

«Игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счет будет таким», — сказал после матча главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» выходят на поле

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос и игрок ФК «Оренбург» Александр Эктов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Тимур Аюпов и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой и игрок ФК «Оренбург» Александр Павловец

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Владимир Сычевой и игрок ФК «Зенит» Родригао

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Габриэль Флорентин и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миллер на матче ФК «Зенит» и ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Оренбург» Алексей Кеняйкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Оренбург» Данила Хотулев и игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ФК «Оренбург»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

По итогам матча «Зенит» набрал 23 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 9 очков и занимает 12 место.

Следующие матчи команды проведут в среду, 14 сентября. В Фонбет Кубке России «Зенит» в Самаре сыграет с «Крыльями Советов», Оренбург встретится Ростовом на стадионе Ростов Арена.