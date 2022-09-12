12 сентября 2022 года, 1:35. Только что вернулись из поездки по освобождённым территориям Донбасса. Путь был намечен до Святогорска, но удалось нам добраться лишь до Красного Лимана.

Александр Погожев ИА REGNUM
Утренний Донецк, ул. Челюскинцев

Выехали мы из Донецка в 6:00 утра, маршрут в Святогорск был построен через Ясиноватую, Енакиево, Дебальцево, Перевальск, Стаханов, Первомайск, Лисичанск, Кременную, Красный Лиман. Дорога заняла весь день.

Александр Погожев ИА REGNUM
Утренний технический перерыв на АЗС в Донецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Заправка «Буханки»
Александр Погожев ИА REGNUM
Заправка «Буханки» перед поездкой по освобожденным территориям Донбасса
Александр Погожев ИА REGNUM
Ландшафт ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Флаг ДНР в промышленной зоне в пригороде Донецка
Александр Погожев ИА REGNUM
На пути к Святогорску

Выезд планировался с целью доставить нуждающимся людям гуманитарную помощь и забрать из Святогорска пожилую женщину, которую попросила эвакуировать её дочь.

Гуманитарный груз «Буханки» мы оставили в административном здании Красного Лимана. Такое решение было принято после полученной информации о том, большая часть городских служб и населения Лимана покинули город, снабжение и работа магазинов прекратились.

Александр Погожев ИА REGNUM
Красный Лиман
Александр Погожев ИА REGNUM
Храм по дороге в Красный Лиман
Александр Погожев ИА REGNUM
Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная
Александр Погожев ИА REGNUM
Монумент чернобыльцам, Красный Лиман
Александр Погожев ИА REGNUM
Флаг ДНР

Причиной для эвакуации послужила информация о стягивании бандформирований, воюющих на стороне фашистов, а также участившиеся обстрелы и новости об отступлении союзных сил из Харьковской области.

Александр Погожев ИА REGNUM
Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Городской дом культуры им. Горького. г. Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Красный Лиман, ДНР

На улицах было пусто. Люди сидят по домам, часто идут обстрелы, поэтому продукты питания, спички, свечи мы оставили в здании администрации, куда оставшиеся сотрудники тут же начали созывать жителей города и принялись оперативно раздавать помощь.

Александр Погожев ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев ИА REGNUM
Проект «Буханка» прибыл с гуманитарной помощью в Красный Лиман
Александр Погожев ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для жителей Красного Лимана
Александр Погожев ИА REGNUM
Свечи
Александр Погожев ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

Мы продолжили свой путь. На дороге мы подобрали пенсионерку, которая стояла с электроплитой наперевес. Женщина рассказала, что в Кременной нет газа, поэтому она была вынуждена купить электрическую печь. Пока мы ехали вместе, женщина с благодарностью вспоминала бойцов РФ и союзной армии ЛДНР за то, что, были очень внимательны и помогали местным жителям. Теперь жители Кременной панически боятся возвращения «захистников» с территорий бывшей УССР.

Александр Погожев ИА REGNUM
Дорога на Енакиево
Александр Погожев ИА REGNUM
Сломанный дорожный знак

После того, в каком состоянии ВСУ оставляют населённые пункты, после всех зверств над мирными жителями, людям страшно. После бегства ВСУ армия ЛДНР и Россия дают им надежду, на мир и спокойствие. С такой же надеждой, верой и любовью к России живут люди на всех освобождённых территориях Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM
На улицах разруха
Александр Погожев ИА REGNUM
Заброшенное здание. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
ВСУ оставляют после себя лишь разруху
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на улице. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на улице. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Один из населённых пунктов в ДНР

Следующим пунктом нашего визита должен был стать Святогорск, но оказаться там так и не удалось. По пути следования мы не смогли разузнать о текущей обстановка в городе, ведутся ли там бои.

Александр Погожев ИА REGNUM
Луганщина — моя земля!
Александр Погожев ИА REGNUM
Ясиноватский машиностроительный завод
Александр Погожев ИА REGNUM
Один из населённых пунктов в ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Знамя Победы на балконе жилого дома

На последнем перед городом блокпосту мы встретили защитников Донбасса, которые сообщили, что по их данным в город либо уже вошли, либо вот вот войдут большие силы ВСУ и настоятельно рекомендовали воздержаться от продолжения пути.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ополчение Донбасса

Мы оказались в такой ситуации, когда никто не мешает нам продолжить миссию, но по-человечески советует отступить, бросить больную, одинокую пожилую женщину в Святогорске ради сохранения своих жизней. Тяжёлый выбор…

Александр Погожев ИА REGNUM
Остановка Мирная долина
Александр Погожев ИА REGNUM
Разорванный снаряд на трассе
Александр Погожев ИА REGNUM
Разорванный снаряд на трассе
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР

Мы приняли решение не рисковать. Это решение далось нам с большим трудом.

Обратно возвращались через Луганск. Замечательный современный город, в котором живёт много молодёжи. Ребята не сбежали и продолжают строить планы, собираются дружными компаниями в центре Луганска и общаются за чашкой кофе.

Александр Погожев ИА REGNUM
Вечерний Луганск
Александр Погожев ИА REGNUM
Вечерний Луганск

Подкрепившись, мы возвращались в Донецк. Ночью затянутое облаками небо едва освещало путь. Зато в этой кромешной темноте легко угадывались мерцающие огни аварийного сигнала автомобиля, который, как оказалось, вылетел с трассы из-за поломки колеса.

Увидев наш приближающиеся уазик, на дорогу вышел мужчина в камуфляже и с автоматом. Коротко рассказал, что у них с сослуживцем, с которым они полгода простояли на херсонском направлении, слетело колесо во время передислокации их части. Из-за этого они отстали от колонны. Один ополченец остался ночевать в машине, а второго мы отвезли в Енакиево, чтобы там ему смогли оказать помощь с автомобилем и помогли догнать колонну.

Александр Погожев ИА REGNUM
Осеннее утро в Донбассе

«Буханка» вернулась в Донецк, а уже утром нам стало известно, что в 0:20 ночи начались бои за Красный Лиман.