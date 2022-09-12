На пути к Святогорску: проект «Буханка» продолжает свою миссию в Донбассе
12 сентября 2022 года, 1:35. Только что вернулись из поездки по освобождённым территориям Донбасса. Путь был намечен до Святогорска, но удалось нам добраться лишь до Красного Лимана.
Выехали мы из Донецка в 6:00 утра, маршрут в Святогорск был построен через Ясиноватую, Енакиево, Дебальцево, Перевальск, Стаханов, Первомайск, Лисичанск, Кременную, Красный Лиман. Дорога заняла весь день.
Выезд планировался с целью доставить нуждающимся людям гуманитарную помощь и забрать из Святогорска пожилую женщину, которую попросила эвакуировать её дочь.
Гуманитарный груз «Буханки» мы оставили в административном здании Красного Лимана. Такое решение было принято после полученной информации о том, большая часть городских служб и населения Лимана покинули город, снабжение и работа магазинов прекратились.
Причиной для эвакуации послужила информация о стягивании бандформирований, воюющих на стороне фашистов, а также участившиеся обстрелы и новости об отступлении союзных сил из Харьковской области.
На улицах было пусто. Люди сидят по домам, часто идут обстрелы, поэтому продукты питания, спички, свечи мы оставили в здании администрации, куда оставшиеся сотрудники тут же начали созывать жителей города и принялись оперативно раздавать помощь.
Мы продолжили свой путь. На дороге мы подобрали пенсионерку, которая стояла с электроплитой наперевес. Женщина рассказала, что в Кременной нет газа, поэтому она была вынуждена купить электрическую печь. Пока мы ехали вместе, женщина с благодарностью вспоминала бойцов РФ и союзной армии ЛДНР за то, что, были очень внимательны и помогали местным жителям. Теперь жители Кременной панически боятся возвращения «захистников» с территорий бывшей УССР.
После того, в каком состоянии ВСУ оставляют населённые пункты, после всех зверств над мирными жителями, людям страшно. После бегства ВСУ армия ЛДНР и Россия дают им надежду, на мир и спокойствие. С такой же надеждой, верой и любовью к России живут люди на всех освобождённых территориях Донбасса.
Следующим пунктом нашего визита должен был стать Святогорск, но оказаться там так и не удалось. По пути следования мы не смогли разузнать о текущей обстановка в городе, ведутся ли там бои.
На последнем перед городом блокпосту мы встретили защитников Донбасса, которые сообщили, что по их данным в город либо уже вошли, либо вот вот войдут большие силы ВСУ и настоятельно рекомендовали воздержаться от продолжения пути.
Мы оказались в такой ситуации, когда никто не мешает нам продолжить миссию, но по-человечески советует отступить, бросить больную, одинокую пожилую женщину в Святогорске ради сохранения своих жизней. Тяжёлый выбор…
Мы приняли решение не рисковать. Это решение далось нам с большим трудом.
Обратно возвращались через Луганск. Замечательный современный город, в котором живёт много молодёжи. Ребята не сбежали и продолжают строить планы, собираются дружными компаниями в центре Луганска и общаются за чашкой кофе.
Подкрепившись, мы возвращались в Донецк. Ночью затянутое облаками небо едва освещало путь. Зато в этой кромешной темноте легко угадывались мерцающие огни аварийного сигнала автомобиля, который, как оказалось, вылетел с трассы из-за поломки колеса.
Увидев наш приближающиеся уазик, на дорогу вышел мужчина в камуфляже и с автоматом. Коротко рассказал, что у них с сослуживцем, с которым они полгода простояли на херсонском направлении, слетело колесо во время передислокации их части. Из-за этого они отстали от колонны. Один ополченец остался ночевать в машине, а второго мы отвезли в Енакиево, чтобы там ему смогли оказать помощь с автомобилем и помогли догнать колонну.
«Буханка» вернулась в Донецк, а уже утром нам стало известно, что в 0:20 ночи начались бои за Красный Лиман.