12 сентября 2022 года, 1:35. Только что вернулись из поездки по освобождённым территориям Донбасса. Путь был намечен до Святогорска, но удалось нам добраться лишь до Красного Лимана.

Александр Погожев ИА REGNUM Утренний Донецк, ул. Челюскинцев

Выехали мы из Донецка в 6:00 утра, маршрут в Святогорск был построен через Ясиноватую, Енакиево, Дебальцево, Перевальск, Стаханов, Первомайск, Лисичанск, Кременную, Красный Лиман. Дорога заняла весь день.

Александр Погожев ИА REGNUM Утренний технический перерыв на АЗС в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Заправка «Буханки»

Александр Погожев ИА REGNUM Заправка «Буханки» перед поездкой по освобожденным территориям Донбасса

Александр Погожев ИА REGNUM Ландшафт ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг ДНР в промышленной зоне в пригороде Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM На пути к Святогорску

Выезд планировался с целью доставить нуждающимся людям гуманитарную помощь и забрать из Святогорска пожилую женщину, которую попросила эвакуировать её дочь.

Гуманитарный груз «Буханки» мы оставили в административном здании Красного Лимана. Такое решение было принято после полученной информации о том, большая часть городских служб и населения Лимана покинули город, снабжение и работа магазинов прекратились.

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман

Александр Погожев ИА REGNUM Храм по дороге в Красный Лиман

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная

Александр Погожев ИА REGNUM Монумент чернобыльцам, Красный Лиман

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг ДНР

Причиной для эвакуации послужила информация о стягивании бандформирований, воюющих на стороне фашистов, а также участившиеся обстрелы и новости об отступлении союзных сил из Харьковской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман, ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Городской дом культуры им. Горького. г. Красный Лиман, ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман, ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман, ДНР

На улицах было пусто. Люди сидят по домам, часто идут обстрелы, поэтому продукты питания, спички, свечи мы оставили в здании администрации, куда оставшиеся сотрудники тут же начали созывать жителей города и принялись оперативно раздавать помощь.

Александр Погожев ИА REGNUM Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

Александр Погожев ИА REGNUM Проект «Буханка» прибыл с гуманитарной помощью в Красный Лиман

Александр Погожев ИА REGNUM Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь для жителей Красного Лимана

Александр Погожев ИА REGNUM Свечи

Александр Погожев ИА REGNUM Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

Александр Погожев ИА REGNUM Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

Мы продолжили свой путь. На дороге мы подобрали пенсионерку, которая стояла с электроплитой наперевес. Женщина рассказала, что в Кременной нет газа, поэтому она была вынуждена купить электрическую печь. Пока мы ехали вместе, женщина с благодарностью вспоминала бойцов РФ и союзной армии ЛДНР за то, что, были очень внимательны и помогали местным жителям. Теперь жители Кременной панически боятся возвращения «захистников» с территорий бывшей УССР.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Енакиево

Александр Погожев ИА REGNUM Сломанный дорожный знак

После того, в каком состоянии ВСУ оставляют населённые пункты, после всех зверств над мирными жителями, людям страшно. После бегства ВСУ армия ЛДНР и Россия дают им надежду, на мир и спокойствие. С такой же надеждой, верой и любовью к России живут люди на всех освобождённых территориях Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM На улицах разруха

Александр Погожев ИА REGNUM Заброшенное здание. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM ВСУ оставляют после себя лишь разруху

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на улице. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на улице. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Один из населённых пунктов в ДНР

Следующим пунктом нашего визита должен был стать Святогорск, но оказаться там так и не удалось. По пути следования мы не смогли разузнать о текущей обстановка в городе, ведутся ли там бои.

Александр Погожев ИА REGNUM Луганщина — моя земля!

Александр Погожев ИА REGNUM Ясиноватский машиностроительный завод

Александр Погожев ИА REGNUM Один из населённых пунктов в ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Знамя Победы на балконе жилого дома

На последнем перед городом блокпосту мы встретили защитников Донбасса, которые сообщили, что по их данным в город либо уже вошли, либо вот вот войдут большие силы ВСУ и настоятельно рекомендовали воздержаться от продолжения пути.

Александр Погожев ИА REGNUM Ополчение Донбасса

Мы оказались в такой ситуации, когда никто не мешает нам продолжить миссию, но по-человечески советует отступить, бросить больную, одинокую пожилую женщину в Святогорске ради сохранения своих жизней. Тяжёлый выбор…

Александр Погожев ИА REGNUM Остановка Мирная долина

Александр Погожев ИА REGNUM Разорванный снаряд на трассе

Александр Погожев ИА REGNUM Разорванный снаряд на трассе

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

Мы приняли решение не рисковать. Это решение далось нам с большим трудом.

Обратно возвращались через Луганск. Замечательный современный город, в котором живёт много молодёжи. Ребята не сбежали и продолжают строить планы, собираются дружными компаниями в центре Луганска и общаются за чашкой кофе.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Луганск

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Луганск

Подкрепившись, мы возвращались в Донецк. Ночью затянутое облаками небо едва освещало путь. Зато в этой кромешной темноте легко угадывались мерцающие огни аварийного сигнала автомобиля, который, как оказалось, вылетел с трассы из-за поломки колеса.

Увидев наш приближающиеся уазик, на дорогу вышел мужчина в камуфляже и с автоматом. Коротко рассказал, что у них с сослуживцем, с которым они полгода простояли на херсонском направлении, слетело колесо во время передислокации их части. Из-за этого они отстали от колонны. Один ополченец остался ночевать в машине, а второго мы отвезли в Енакиево, чтобы там ему смогли оказать помощь с автомобилем и помогли догнать колонну.

Александр Погожев ИА REGNUM Осеннее утро в Донбассе

«Буханка» вернулась в Донецк, а уже утром нам стало известно, что в 0:20 ночи начались бои за Красный Лиман.