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В Екатеринбурге футбольная команда «Урал» обыграла гостей из Москвы. «Торпедо» уступило уральцам со счётом 2:0.

Игра прошла на «Екатеринбург — Арене» 11 сентября. Подробности — в фоторепортаже.

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»

Алексей Колчин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»