«Урал» всухую обыграл «Торпедо» в домашнем матче — фоторепортаж
12 сентября 2022
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В Екатеринбурге футбольная команда «Урал» обыграла гостей из Москвы. «Торпедо» уступило уральцам со счётом 2:0.
Игра прошла на «Екатеринбург — Арене» 11 сентября. Подробности — в фоторепортаже.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Чемпионат России по футболу «Урал» – «Торпедо»