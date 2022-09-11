«Авангард» проиграл «Автомобилисту» в Екатеринбурге — фоторепортаж
11 сентября 2022
В Екатеринбурге местный хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу. Он обыграл хоккеистов клуба «Авангард» из Омска.
Игра проводилась 11 сентября в комплексе «Уралец». Счёт составил 4:2.
Напомним, серия игр проходит в рамках регулярного матча КХЛ.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Авангард» Дмитрий Рябыкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»