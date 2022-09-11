В Екатеринбурге местный хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную победу. Он обыграл хоккеистов клуба «Авангард» из Омска.

Игра проводилась 11 сентября в комплексе «Уралец». Счёт составил 4:2.

Напомним, серия игр проходит в рамках регулярного матча КХЛ.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Авангард» Дмитрий Рябыкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч КХЛ. «Автомобилист» — «Авангард»