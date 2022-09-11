Москва не просто город — это символ государства, столица нашей Родины и её сердце. Москва город с многовековой, полной суровых испытаний, но всегда героической историей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы.

В эти выходные Москва с размахом отпраздновала День города. Повод действительно хороший — юбилей: 875 лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния у Большого театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

На организацию праздника были выделены миллионы рублей. По всему городу прошли масштабные народные гуляния, десятки концертов. Лужники, к слову, были забиты битком. Завершился праздник грандиозным салютом — с 23 точек были запущены более 30 тысяч залпов. Вот только многие жители России от этого разгулья испытали «испанский стыд».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Бассейн на Моховой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Футбольное поле у здания Госдумы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Моховой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Викторина «Что, где, когда?»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. У Московского Кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния у московской мэрии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на Тверской

Последние 2 года День города столица праздновала очень скромно, избегая массовых мероприятий. Причина была ясна и понятна: коронавирус — какие тут могут быть развлечения. В этом году московские власти решили — Празднику быть!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Праздничные гуляния на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875-летие Москвы. Новое колесо обозрения на ВДНХ

А в это же самое время вся страна с ужасом следит за последними пугающими новостями с фронта. В это же самое время российские солдаты защищают Родину и умирают за нас.

В эти дни невозможно не вспомнить героическую историю Москвы в годы Великой Отечественной войны. «Всё для фронта, всё для Победы!» — вокруг этого призыва объединились миллионы людей, подчинённые одной единственной цели — победе в войне.

Уже во второй день войны, 23 июня 1941 года, вся экономика города была переориентирована на нужды армии. Практически все столичные заводы стали выпускать продукцию для фронта. Руками московских рабочих были собраны 87 миллионов снарядов и мин, каждый восьмой советский самолёт и каждый третий пистолет-пулемёт Великой Отечественной войны вышли из цехов столичных заводов. Жители Москвы и области были задействованы в строительстве оборонительных укреплений.

На фронт ушли около 900 тысяч москвичей. 146 уроженцев Москвы стали Героями Советского Союза, больше миллиона москвичей были награждены медалью «За оборону Москвы», а сам город 8 мая 1965 года удостоился звания «Город-герой».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танкистам слава!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мемориал подвигу шахтёров Макеевки

А что в наше время? Ничего. Москва продолжает жить своей обычной жизнью, ничего не напоминает о происходящем на фронте, нет ни акций в поддержку специальной военной операции, вы не увидите на улицах города символов спецоперации — букв Z и V. Давно уже не слышно даже призывов к гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые до сих пор в ней очень нуждаются.

Город и его жители безусловно заслуживают праздника. Но наши солдаты, которые сейчас находятся за тысячи километров от дома, заслуживают нашей безоговорочной поддержки, они должны знать, что мы с ними, пусть даже мысленно.

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный салют ко Дню города на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный салют ко Дню города на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный салют ко Дню города на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный салют ко Дню города на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный салют ко Дню города на Красной площади

Столица ещё не раз отпразднует свой день рождения. Всему своё время. А пока хочется лишь пожелать нам всем мирного неба над головой, а нашим солдатам — Победы и тихо, без миллионного шоу, прошептать: с днём рождения, любимая Москва…