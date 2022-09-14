Во Владивостоке 10 сентября состоялась торжественная церемония открытия 19-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этом году фестиваль вернулся к истокам — проход гостей по звездной дорожке и церемонию открытия проводили в кинотеатре «Океан», как и в первые годы его проведения. Перед церемонией по синей ковровой дорожке прошли генеральный директор МКФ «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, почетный президент фестиваля Андрей Соколов, а также члены жюри, актеры, участники фестиваля, продюсеры и другие известные личности.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Кинотеатр Океан во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Ефим Звеняцкий, Алексей Учитель и Андрей Соколов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Почетный президент 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого», режиссер Андрей Соколов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Генеральный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Председатель жюри кинофестиваля «Меридианы Тихого», режиссер Алексей Учитель

Кинофестиваль традиционно привлекает внимание жителей и гостей города, которые стоят в ожидании знаменитостей. В 2022 году проход гостей по звездной дорожке сопровождался музыкой камерного оркестра Camerata под управлением Антона Торбеева.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM В ожидании звёзд

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Актриса Ольга Хохлова

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Художественный руководитель камерного оркестра Camerata, дирижер Приморской сцены Мариинского театра Антон Торбеев

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Член Жюри, программный директор кинофестиваля «Артдокфест» Виктория Белопольская

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Актер Алексей Гуськов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Павел Астахов с супругой

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Члены основного жюри, Антон Малышев, Виктория Белопольская и Юсуп Разыков

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Член жюри NETPAC, руководитель Сахафильма Сардана Саввина

После этого всё действо переместилось в зал IMAX кинотеатра «Океан». Первой парой ведущих выступили актер Сергей Кошонин и актриса Анна Чурина. В ходе церемонии открытия с небольшими речами выступили заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова, гендиректор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, почетный президент фестиваля, режиссер Андрей Соколов и председатель основного жюри Алексей Учитель.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Министр культуры Приморского края Елена Бронникова

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Председатель жюри кинофестиваля, режиссер Алексей Учитель

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Почетный президент кинофестиваля, режиссер Андрей Соколов

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий

Традиционно в ходе церемонии были танцевальные и песенные номера. Так как 10 сентября в текущем году пришлось на 150-летнюю годовщину со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, была представлена и небольшая постановка из его путевого дневника в исполнении артистов Приморского театра имени Максима Горького.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого», к 150-летнему юбилею Владимира Арсеньева

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого», к 150-летнему юбилею Владимира Арсеньева

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Ведущие Церемонии открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого» актер Сергей Кошонин и актриса Анна Чурина

Оригинальным образом в этом году представили и призы кинофестиваля — в виде танцевального номера.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого»

Завершилась церемония традиционным ударом в рынду, символизирующим открытие кинофестиваля.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Ефим Звеняцкий и Андрей Соколов открывают 19-й МКФ «Меридианы Тихого»

Впереди зрителей ждут около 200 фильмов из 39 стран мира, мастер-классы, выставки, творческие встречи и другие мероприятия. В этом году в конкурсной программе «Меридианов» участвуют семь полнометражных фильмов и шесть короткометражных картин. Победителей объявят в ходе церемонии закрытия 16 сентября.