В парке «Зарядье» открылся выставочный проект «Выпуск 22». На выставке представлены дипломные работы выпускников 14 художественных вузов столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медиацентр в Парке «Зарядье»

Работы выполнены в разных направлениях, техниках, жанрах изобразительного искусства. На экспозиции представлены более 470 работ 171 автора — это живопись, графика, скульптура, книжная иллюстрация, керамика, стекло, текстиль, сценография, fashion, гейм-дизайн, видеоарт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодая художница Светлана Чимитдоржина. МГАХИ им. В. И. Сурикова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алия Садрекова. Искусство ткани Узбекистана: шёлк, вышивка, набойка. Московский политех

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Выставочное пространство разбито на тематические зоны. Отдельно представлены темы видеоарт, гейм-дизайн и искусство авторской книги. В Медиастудии показаны театральные макеты сценографов и инсталляции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инсталляции в зале с технологическими разработками сценографии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Технологическая разработка сценографии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Комната Офелии»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа на тему «Технологическая разработка сценографии к опере Дмитрия Шестоковича «Нос»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация новых проектов Парка Зарядье

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация Дня рождения Зарядья и Дня города

Василий Иванов ИА REGNUM Директор парка Зарядье Иван Демидов

«Давайте уже сегодня увидим начало пути тех, кто будет звездами художественного мира России через 5-15 лет, кто станет новыми Кандинским, Дейнекой, Врубелем или Айвазовским. «Выпуск 22» — это возможность в одном месте увидеть будущих трендсеттеров от арта, дизайна, моды, гейм-индустрии, медиа. Тех, кто будет создавать новые визуальные образы столицы и России», — говорит директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Молодая художница с руководителем проекта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ВГИК. Елизавета Михайлова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ВГИК. Елизавета Михайлова, Ф. Искандер: «Сандро из Чингема»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Василий Иванов ИА REGNUM работы на стенде Школы Родченко

Василий Иванов ИА REGNUM Молодая художница Маша Ульянова представляет свои работы на стенде Школы Родченко

Василий Иванов ИА REGNUM Книжный стенд

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители рассматривают книги молодых художников

Василий Иванов ИА REGNUM Книга выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Саши Бреус

Василий Иванов ИА REGNUM Анастасия Дозорцева — Внутренний ребенок

Василий Иванов ИА REGNUM Молодой художник Святослав Олейник

Василий Иванов ИА REGNUM Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника

Василий Иванов ИА REGNUM Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника

Василий Иванов ИА REGNUM Алан Воуба — Министерство чая

В выставочном проекте приняли участие выпускники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Московского политехнического университета и других.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеоарт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускная работа на тему «Технологическая разработка сценографии к оперетте Жака Оффенбарха «Робинзон Крузо»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Адиль Алиев. Мальчик рыбак

Выставка «Выпуск 22» открылся в день 5-летия парка «Зарядье» и продолжает серию очень разных по формату и масштабу выставок-презентаций современного российского искусства. Выставка проходит в Медиацентре Парка «Зарядье» с 10 сентября до 6 ноября.