В парке «Зарядье» открылся выставочный проект «Выпуск 22». На выставке представлены дипломные работы выпускников 14 художественных вузов столицы.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Медиацентр в Парке «Зарядье»
Работы выполнены в разных направлениях, техниках, жанрах изобразительного искусства. На экспозиции представлены более 470 работ 171 автора — это живопись, графика, скульптура, книжная иллюстрация, керамика, стекло, текстиль, сценография, fashion, гейм-дизайн, видеоарт.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодая художница Светлана Чимитдоржина. МГАХИ им. В. И. Сурикова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алия Садрекова. Искусство ткани Узбекистана: шёлк, вышивка, набойка. Московский политех
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Выставочное пространство разбито на тематические зоны. Отдельно представлены темы видеоарт, гейм-дизайн и искусство авторской книги. В Медиастудии показаны театральные макеты сценографов и инсталляции.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Инсталляции в зале с технологическими разработками сценографии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Технологическая разработка сценографии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции «Комната Офелии»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работа на тему «Технологическая разработка сценографии к опере Дмитрия Шестоковича «Нос»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов ИА REGNUM
Презентация новых проектов Парка Зарядье
Василий Иванов ИА REGNUM
Презентация Дня рождения Зарядья и Дня города
Василий Иванов ИА REGNUM
Директор парка Зарядье Иван Демидов
«Давайте уже сегодня увидим начало пути тех, кто будет звездами художественного мира России через 5-15 лет, кто станет новыми Кандинским, Дейнекой, Врубелем или Айвазовским. «Выпуск 22» — это возможность в одном месте увидеть будущих трендсеттеров от арта, дизайна, моды, гейм-индустрии, медиа. Тех, кто будет создавать новые визуальные образы столицы и России», — говорит директор парка «Зарядье» Иван Демидов.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Молодая художница с руководителем проекта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
ВГИК. Елизавета Михайлова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
ВГИК. Елизавета Михайлова, Ф. Искандер: «Сандро из Чингема»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов ИА REGNUM
работы на стенде Школы Родченко
Василий Иванов ИА REGNUM
Молодая художница Маша Ульянова представляет свои работы на стенде Школы Родченко
Василий Иванов ИА REGNUM
Книжный стенд
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители рассматривают книги молодых художников
Василий Иванов ИА REGNUM
Книга выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Саши Бреус
Василий Иванов ИА REGNUM
Анастасия Дозорцева — Внутренний ребенок
Василий Иванов ИА REGNUM
Молодой художник Святослав Олейник
Василий Иванов ИА REGNUM
Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника
Василий Иванов ИА REGNUM
Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника
Василий Иванов ИА REGNUM
Алан Воуба — Министерство чая
В выставочном проекте приняли участие выпускники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Московского политехнического университета и других.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Видеоарт
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выпускная работа на тему «Технологическая разработка сценографии к оперетте Жака Оффенбарха «Робинзон Крузо»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Адиль Алиев. Мальчик рыбак
Выставка «Выпуск 22» открылся в день 5-летия парка «Зарядье» и продолжает серию очень разных по формату и масштабу выставок-презентаций современного российского искусства. Выставка проходит в Медиацентре Парка «Зарядье» с 10 сентября до 6 ноября.