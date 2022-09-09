Москва вовсю готовится к празднованию 875-летия города. В столице уже повсюду развешены украшения, флаги и растяжки. Весь день, 9 сентября, ускоренными темпами готовили к празднику улицы Тверскую и Охотный ряд.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва. 875 лет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва готовится к Дню города
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парк «Зарядье»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва украшена флагами и цветами
Часть Тверской улицы от метро Пушкинская до Манежной площади и улицы Охотный ряд от Большого театра до Библиотеки имени Ленина в выходные дни превратится в пешеходную зону.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москве 875 лет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города 875 лет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Москва готовится к Дню города
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Водоем на проезжей части у Большого театра
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новые декорации перекрестка улиц Тверской и Охотный ряд
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Скоро зацветут сады на Тверской в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сады на улице Тверская
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Движение по улице Охотный ряд перекрыто
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У Большого театра на проезжей части строят фонтан
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У Большого театра новый сад
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Улица Охотный ряд перекрыта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Прямо на проезжей части сооружают арт-объекты, монтируют сцены, где будут проходить праздничные выступления и концерты.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекресток улиц Тверской, Моховой и Охотный ряд
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Охрана перед зданием Городской думы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перед зданием Городской думы строят палатки и спортивную площадку
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
875 лет Москвы перед зданием Городской думы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Установка сцены перед зданием Городской думы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Благоустройство улицы Охотный ряд
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ограждения на Театральной площади
На Тверской улице в дни празднования Дня города пройдёт фестиваль «Москва в движении». Здесь будет работать выставка арт-объектов на тему транспорта и промышленности, мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли и многое другое.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Движение по улице Тверская перекрыто
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Движение по улице Тверская перекрыто
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Декорации на улице Тверская к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Декорации грузового порта на улице Тверская
Впервые Москва отпраздновала День города в год 800-летия столицы 7 сентября 1947 года. С тех пор празднование стало ежегодной традицией. Праздник отмечается в первую или во вторую субботу сентября, в этом году День города будет проходить два дня — 10 и 11 сентября. В эти дни запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут во всех административных округах столицы.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подготовка к Дню города Москвы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Установка турникетов на улице Тверская около метро Пушкинская