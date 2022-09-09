Москва вовсю готовится к празднованию 875-летия города. В столице уже повсюду развешены украшения, флаги и растяжки. Весь день, 9 сентября, ускоренными темпами готовили к празднику улицы Тверскую и Охотный ряд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. 875 лет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва готовится к Дню города

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День города в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва украшена флагами и цветами

Часть Тверской улицы от метро Пушкинская до Манежной площади и улицы Охотный ряд от Большого театра до Библиотеки имени Ленина в выходные дни превратится в пешеходную зону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москве 875 лет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День города 875 лет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва готовится к Дню города

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водоем на проезжей части у Большого театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые декорации перекрестка улиц Тверской и Охотный ряд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скоро зацветут сады на Тверской в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сады на улице Тверская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Движение по улице Охотный ряд перекрыто

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Большого театра на проезжей части строят фонтан

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Большого театра новый сад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Улица Охотный ряд перекрыта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Прямо на проезжей части сооружают арт-объекты, монтируют сцены, где будут проходить праздничные выступления и концерты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекресток улиц Тверской, Моховой и Охотный ряд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана перед зданием Городской думы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед зданием Городской думы строят палатки и спортивную площадку

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 875 лет Москвы перед зданием Городской думы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Установка сцены перед зданием Городской думы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Благоустройство улицы Охотный ряд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ограждения на Театральной площади

На Тверской улице в дни празднования Дня города пройдёт фестиваль «Москва в движении». Здесь будет работать выставка арт-объектов на тему транспорта и промышленности, мастер-классы, кулинарные шоу, анимационная программа, спектакли и многое другое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Движение по улице Тверская перекрыто

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Движение по улице Тверская перекрыто

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Декорации на улице Тверская к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Декорации грузового порта на улице Тверская

Впервые Москва отпраздновала День города в год 800-летия столицы 7 сентября 1947 года. С тех пор празднование стало ежегодной традицией. Праздник отмечается в первую или во вторую субботу сентября, в этом году День города будет проходить два дня — 10 и 11 сентября. В эти дни запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут во всех административных округах столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к Дню города Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Установка турникетов на улице Тверская около метро Пушкинская