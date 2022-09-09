VII Восточный экономический форум показал, что Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире, а попытка изолировать Россию с треском провалилась. Участие в форуме приняли более 7000 участников из 68 стран, прошло свыше ста деловых мероприятий, подписано 296 соглашений на рекордную сумму 3 трлн 272 млрд рублей. Всё это ещё раз подтвердило, что в мире достаточно стран, которые заинтересованы и дальше работать с Россией и продолжать наращивать деловые и экономические связи.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Дальнего Востока на ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Самые многочисленные иностранные делегации приехали из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. Впервые участие в Форуме приняли представители таких стран, как Алжир, Гана, Доминиканская Республика, Донецкая Народная Республика, Замбия, Камерун, Либерия, Уганда.

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Русский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Русский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

В приветственном обращении к гостям мероприятия Владимир Путин отметил: «Форум вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас наблюдается тенденция превращения АТР в центр мировой экономической активности наряду с постепенным угасанием индустриальных центров в Европе и США».

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция Пленарного заседания ВЭФ

В рамках деловой программы форума обсуждались вопросы экономики, банковской сферы, логистического рынка, международных отношений, развития образования, здравоохранения и патриотического воспитания.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Дарья Драй ИА REGNUM Президент-председатель Банка ВТБ Андрей Костин

Дарья Драй ИА REGNUM Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Ливанов

Дарья Драй ИА REGNUM Российский шахматист Сергей Карякин

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Одним из ключевых направлений деловой программы Форума стали дискуссии на тему: «Создаем новое качество жизни для людей». Эксперты пришли к выводу, что главный капитал Дальнего Востока — это человек и развитие его потенциала. Для этого образование должно выйти на новый качественный уровень. Необходимо также перейти к новой стратегии развития дальневосточных городов и территорий, в основе которой должен лежать главный принцип: обеспечение высокого уровня жизни населения Дальнего Востока в области образования, медицины, спорта, культуры и сохранения традиций.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Руководитель проекта «Экософия» Виктория Саар

Дарья Драй ИА REGNUM Директор ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» Алексей Рвачев

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкер «Вован»

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

«На пути к многополярному миру» — именно так звучала главная тема ВЭФ-2022. В мероприятиях форума приняли участие 15 иностранных высокопоставленных официальных лиц, в их числе: премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

В своем выступлении Владимир Путин уделил внимание текущей ситуации в мире:

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств».

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция Пленарного заседания ВЭФ

Президент также затронул тему санкций против России, назвав их «санкционной лихорадкой», которая угрожает всему миру. Ради сохранения диктатуры США в мировых делах качество жизни населения Европы «бросается в топку санкционной печи».

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах», — отметил Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция Пленарного заседания ВЭФ

Глава государства не обошёл стороной и энергетический кризис.

«По поводу лимитирования цен на наши энергоносители — абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, то ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведет. Кроме всего прочего, есть контрактные обязательства», — отметил президент.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция Пленарного заседания ВЭФ

На стремление Европы навязать свои условия России в энергетической сфере, президент ответил известной поговоркой: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция Пленарного заседания ВЭФ

Подводя итоги работы Форума, заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал: «Прежде всего VII Восточный экономический форум, как и предыдущий, — это шаг вперёд по развитию Дальнего Востока. Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается и его не сдержать санкциями и внешними ограничениями. Сегодня на Дальнем Востоке реализуется 2729 инвестиционных проектов, 525 из них уже введено в эксплуатацию. В экономику макрорегиона поступило порядка 2,7 трлн рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест, а сейчас на Форуме подписано более 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн рублей — это тоже рекорд. В этом году в рамках Форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в национальном костюме во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в национальном костюме во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Тигры во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Артистка во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM Артистка во время ВЭФ

Дарья Драй ИА REGNUM «Аэрофлот»

Напомним, Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. За эти годы форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.