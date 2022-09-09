Торжественная церемония открытия первого в России монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, прошла на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова.

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах

На постамент была установлена одна из самых популярных в чрезвычайном ведомстве моделей авиатехники — вертолёт Ми-8. Памятник получил имя советского и российского военного летчика генерал-лейтенанта Рафаиля Закирова — человека, который стал одним из создателей авиации в структурах МЧС России.

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Как отметил в своем приветственном слове глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, спасатели одними из первых прибывают на место чрезвычайной ситуации и нередко бывают случаи, когда без авиации оперативно прийти на помощь не предоставляется возможным: тогда в дело вступают лётчики.

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Медаль Нестерова — государственная награда РФ, которая была названа так в честь Петра Нестерова, российского военного летчика, участника Первой мировой войны, одного из основоположников высшего пилотажа (одна из самых известных фигур высшего пилотажа — петля Нестерова, или «Мёртвая петля»)

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах

«Наши сотрудники МЧС иногда ценой своих жизней спасают людей в непростых, порой невозможных условиях. Рад, что монумент, которому пока нет аналогов в России, будет располагаться именно в Минеральных Водах и служить напоминанием всем нашим гостям о героических поступках российских спасателей — как тех, кто сегодня трудится в структурах МЧС, так и тех, кого с нами уже нет», — подчеркнул Сергиенко.

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику авиаторам МЧС России

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник получил имя советского и российского военного летчика генерал-лейтенанта Рафаиля Закирова — человека, который стал одним из создателей авиации в структурах МЧС России

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику авиаторам МЧС России

В церемонии приняли участие начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий генерал-лейтенант Андрей Попов, советник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Михаил Зорин, вдова Рафаиля Шакуровича и сотрудники чрезвычайного ведомства. Участники церемонии возложили цветы к новому монументу, а также почтили память погибших летчиков-спасателей минутой молчания.

Денис Абрамов ИА REGNUM Церемония открытия монумента, посвященного лётчикам МЧС РФ, на территории международного аэропорта «Минеральные Воды» имени М. Ю. Лермонтова

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Памятник авиаторам МЧС России в Минеральных Водах