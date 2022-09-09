Мемориальные доски Евгению Петелько и Денису Варавину, погибшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, торжественно открыли на фасаде школы №1 крымского города Саки, где учились будущие герои. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на церемонии.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Сержант Денис Варавин командовал отделением управления батареи противотанковых управляемых ракет противотанковых дивизионов. Он погиб при исполнении воинского долга в июле.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Командир отделения управления батареи противотанковых управляемых ракет противотанковых дивизионов, сержант Денис Варавин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции
Младший сержант, командир автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгений Петелько погиб при исполнении воинского долга в апреле.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Младший сержант, командир автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгений Петелько геройски погиб при выполнении задачи в ходе спецоперации
Оба военнослужащих посмертно были награждены орденом Мужества.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Сакской школе № 1 также учился Герой Советского Союза В. К. Гайнутдинов, чьё имя носит школа. Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных
Александр Полегенько ИА REGNUM
На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
В открытии мемориальных досок выпускникам приняли участие школьники, учителя, а также родные погибших военных. После церемонии открытия состоялось возложение цветов к доскам.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для родных потеря сыновей невосполнима
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориальные доски Евгению Петелько и Денису Варавину на фасаде школы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погибшие герои были выпускниками сакской средней школы № 1 им. Героя Советского Союза В. К. Гайнутдинова