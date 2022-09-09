Мемориальные доски Евгению Петелько и Денису Варавину, погибшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, торжественно открыли на фасаде школы №1 крымского города Саки, где учились будущие герои. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на церемонии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Сержант Денис Варавин командовал отделением управления батареи противотанковых управляемых ракет противотанковых дивизионов. Он погиб при исполнении воинского долга в июле.

Александр Полегенько ИА REGNUM Командир отделения управления батареи противотанковых управляемых ракет противотанковых дивизионов, сержант Денис Варавин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции

Младший сержант, командир автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгений Петелько погиб при исполнении воинского долга в апреле.

Александр Полегенько ИА REGNUM Младший сержант, командир автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгений Петелько геройски погиб при выполнении задачи в ходе спецоперации

Оба военнослужащих посмертно были награждены орденом Мужества.

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM В Сакской школе № 1 также учился Герой Советского Союза В. К. Гайнутдинов, чьё имя носит школа. Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных

Александр Полегенько ИА REGNUM На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

В открытии мемориальных досок выпускникам приняли участие школьники, учителя, а также родные погибших военных. После церемонии открытия состоялось возложение цветов к доскам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев

Александр Полегенько ИА REGNUM Для родных потеря сыновей невосполнима

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориальные доски Евгению Петелько и Денису Варавину на фасаде школы

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину