Арктика — один из самых непригодных для жизни человека регионов мира. И вместе с тем Арктика — край настоящих романтиков и суровых полярников и одна из главнейших мировых сокровищниц полезных ископаемых, скрытых под толщей льда. Именно с природными богатствами связано активное развитие региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Арктика

Русские мореплаватели начали осваивать побережье Северного Ледовитого океана ещё в XI веке. Большой прорыв случился в 1733–1743 годах во время Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, Семёна Челюскина и других. За время экспедиции на карту было нанесено почти всё русское побережье Северного Ледовитого океана, а также берега Охотского и Берингова морей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье Карского моря. Острова Известий ЦИК, Арктика

В ХХ веке уже в Советском Союзе была развернута широкая программа по изучению и освоению Крайнего Севера, огромное внимание уделялось развитию Северного морского пути — единственной в мире полярной судоходной магистрали, берущей начало в Карских Воротах и заканчивающейся в Бухте Проведения. Общая протяженность пути 5600 км.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

К концу ХХ века Советский Союз стал бесспорным мировым лидером в изучении и освоении Арктики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

В годы перестройки и последовавшего за ней развала СССР развитие Арктического региона было практически полностью прекращено. Полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и все наработанные десятилетиями исследования. За долгие годы забвения российская Арктика пришла в упадок.

Александр Полегенько ИА REGNUM Арктика. Острова Известий ЦИК

Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», продолжает своё путешествие по российской Арктике. На этот раз остановка — острова Известий ЦИК.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на острова Известий ЦИК с корабля «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Смена полярников, прощание на год

Острова Известий ЦИК — архипелаг на юге Карского моря, состоящий из шести островов: Тройной, Пологий-Сергеева, Гаврилина, Хлебникова, Скала и самый малый остров без названия.

Александр Полегенько ИА REGNUM Острова Известий ЦИК — архипелаг, состоящий из шести островов. Самый крупный из них — остров Тройной

Группа островов была открыта в 1932–1933 годах советскими экспедициями на ледоколах «Владимир Русанов» и «Александр Сибиряков» и названа в честь газеты «Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов».

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт на вертолёте Ми-8Т над островом Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Площадь островов — около 90 км². Самый крупный остров архипелага — Тройной, он имеет длину 16 км и ширину 5 км.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прибытие экспедиции на острова Известий ЦИК. Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM На остров доставили продукты для полярников

Средняя годовая температура воздуха на острове составляет 12,2 °C. Самый теплый месяц — август со средней температурой воздуха +1,8 °C, а самый холодный — январь с температурой воздуха — 26,1 °C.

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Густой туман над островом Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Остров Тройной состоит из трёх небольших возвышенностей, в составе преобладают кристаллические сланцы и песчаники. Поверхность острова покрывают мхи и лишайники, иногда можно увидеть арктические цветы, например полярный мак.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Тройной состоит из трёх небольших обособленных возвышенностей, соединённых галечными пересыпями и галечными косами

Александр Полегенько ИА REGNUM Острова Известий ЦИК состоят из кристаллических сланцев

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярный мак

Александр Полегенько ИА REGNUM Грибы на станции Известий ЦИК

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Галечный пляж

Александр Полегенько ИА REGNUM Кристаллические сланцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Арктическая прибрежная тундра

В юго-восточной части острова Тройной на берегу бухты Полярника 15 сентября 1953 года начала свою работу Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2). Станция была организована на бывшей гидрографической базе ГУ Северного морского пути.

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика

Первые годы работы станции энергию добывали при помощи аккумуляторных батарей постоянного тока, помещения отапливались дровами и углем. В конце 1960-х годов на станции был установлен ветрогенератор, а уже начиная с 70-х годов станция работала на дизель-электрических агрегатах, а отопление стало водяным с котлами на жидком топливе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ветрогенератор на станции был установлен в конце 1960-х годов

Александр Полегенько ИА REGNUM Предметы первой необходимости полярников

Александр Полегенько ИА REGNUM Топливный бак, в котором хранится годовой запас топлива

Александр Полегенько ИА REGNUM Источником энергии в первые годы работы полярной станции в основном были аккумуляторные батареи постоянного тока

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

На полярной станции проводятся регулярные гидрометеорологические и геофизические наблюдения. Каждые три часа, независимо от погодных условий и времени суток, метеорологи снимают показания приборов и передают в Архангельский гидрометцентр. На основании полученных данных составляются метеопрогнозы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на полярной станции Известий ЦИК

Александр Полегенько ИА REGNUM Работы на полярной станции. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Уже более 12 лет на морской гидрометеорологической полярной станции Известий ЦИК работает семья Плотниковых — начальник станции Вадим Валерьевич Плотников и его жена техник-метеоролог Плотникова Ольга Николаевна. Они закончили Свердловскую гидрометшколу, успели поработать на полярных станциях Амбарчик и о. Колючин в Чукотском УГМС, а в 2009 году попали на полярную ТДС Известий ЦИК.

Александр Полегенько ИА REGNUM Начальник полярной станции Известий ЦИК Плотников Вадим Валерьевич

Нередки и случаи нападения белых медведей на людей. Белые медведи — краснокнижный вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому нападение медведя всегда вина человека. Полярникам нельзя выходить на контакт с животным, а если встреча всё же произошла, следует отогнать животное подручными средствами. За убийство медведя — уголовная ответственность и срок 12 лет.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осмотр побережья на присутствие белых медведей

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье Карского моря. Арктика, острова Известий ЦИК

Александр Полегенько ИА REGNUM След молодого белого медведя приблизительно возрастом 1,5 года

Александр Полегенько ИА REGNUM Природа острова Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Раз в год к станции прибывает научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На этот раз экспедиция «Михаила Сомова» доставила на станцию груз, продукты, топливо, новую смену полярников и группу учёных. Также специалисты провели обслуживание оборудования.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Михаил Сомов» доставил на остров новую смену полярников, которые проведут на станции ближайшие месяцы

Александр Полегенько ИА REGNUM Специалисты провели обслуживание оборудования

Александр Полегенько ИА REGNUM Настройка оборудования полярной станции

Последние годы полярная станция Известий ЦИК регулярно модернизируется: в 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание, появился интернет. Кроме того, станцию обеспечили новейшими средствами связи, установили автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) для сбора, обработки и доставки информации в Гидрометцентр России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская гидрометеорологическая полярная станция 2-го разряда (МГ-2) Известий ЦИК начала работу 15 сентября 1953 г.

Александр Полегенько ИА REGNUM В 2009 году было построено новое модульное служебное жилое здание

Александр Полегенько ИА REGNUM Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеорологическая станция на острове Тройной. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Автоматизированный метеорологический комплекс (АМК) на гидрометеорологической полярной станции

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Известий ЦИК

Возвращение в Арктический регион в начале 2000-х стало для России сложным и дорогостоящим процессом. Тем не менее на сегодняшний день Арктика — ключевой регион для российской экономики и имеет стратегически важное значение для развития страны. Освоение Арктики — последовательный и многоэтапный процесс, одной из важнейших задач является сохранение и улучшение условий жизни в регионе. Развитие новых направлений невозможно без поддержания и модернизации уже существующей инфраструктуры.

Александр Полегенько ИА REGNUM С развалом СССР полярные станции закрывались, специалисты разъезжались, бросая оборудование и технику. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Известий ЦИК

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная советская техника. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Ветрогенератор в наши дни. Острова Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярная станция на острове Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Тройной архипелага островов Известий ЦИК, Арктика

Александр Полегенько ИА REGNUM Собака — главный друг и помощник полярника

А между тем творческая экспедиция возвращается на судно «Михаил Сомов», чтобы продолжить свой дальнейший маршрут. Правда, из-за густого тумана и плохой видимости командир экипажа Ми-8Т взять участников экспедиции отказался, так что пришлось плыть по водам Карского моря на катере.

Александр Полегенько ИА REGNUM Из-за тумана возвращение экспедиции на «Михаил Сомов» на вертолёте было невозможным. Участники экспедиции были вынуждены вернуться на катере