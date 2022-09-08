День освобождения Донбасса в ДНР
8 сентября 2022 года Донецкая область отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Интересный факт: по советской традиции Дни города у многих населённых пунктов отмечают в дату освобождения данного города (посёлка, села) советской армией.
После победы Майдана в 2014 году, эта историческая память начала стремительно уничтожаться. Вместо Дня Победы 9 мая, по мнению киевского режима, следовало праздновать День примирения 8 мая. С кем примиряться? Победивший народ не примиряется с напавшим на него врагом, разговор с захватчиком совсем другой. Вот так целых восемь лет киевский преступный режим старательно переписывал историю, преследовал несогласных и с одобрения Евросоюза и США тщательно выращивал фашизм.
Сегодня освобожденные территории ДНР отдают дань памяти нашим предкам, которые почти 80 лет назад освободили нашу область от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, из-за угрозы террористических актов со стороны ВСУ (теракт был в августе и в Мариуполе), массовые собрания запрещены. Даже День города в Мариуполе пройдет в усеченном формате. Так что больших мероприятий (как к примеру, 9 мая этого года) ждать не приходится. Но тем не менее люди приходят к памятникам советским воинам, чтобы почтить память своих предков. Но даже в небольших селах сегодня присутствовала охрана из Вооруженных сил ДНР. Все верно, нужно быть начеку.
Село Белосарайская Коса также осталось в стороне от этой даты из нашей истории, и люди группами и поодиночке приходили к Аллее Славы. На памятнике почти сотня фамилий мужчин, которые ушли на фронты Великой Отечественной войны из этого небольшого населённого пункта. Немногие старики, дожившие до наших дней, вспоминают, что село тогда опустело почти наполовину — фактически всё мужское население отправилось на борьбу с фашистской Германией. Кто же знал, что спустя десятилетия история будет повторяться?
Но в любом случае наша память помнит подвиг предков, а также видит подвиг воинов России и ДНР/ЛНР уже в наши дни.