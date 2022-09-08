8 сентября 2022 года Донецкая область отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Интересный факт: по советской традиции Дни города у многих населённых пунктов отмечают в дату освобождения данного города (посёлка, села) советской армией.

Богдан Борман ИА REGNUM Село Белосарайская Коса было основано в 1835 году. Наибольший расцвет этот небольшой населенный пункт получил в начале — середине 80-х годов, во времена СССР

После победы Майдана в 2014 году, эта историческая память начала стремительно уничтожаться. Вместо Дня Победы 9 мая, по мнению киевского режима, следовало праздновать День примирения 8 мая. С кем примиряться? Победивший народ не примиряется с напавшим на него врагом, разговор с захватчиком совсем другой. Вот так целых восемь лет киевский преступный режим старательно переписывал историю, преследовал несогласных и с одобрения Евросоюза и США тщательно выращивал фашизм.

Богдан Борман ИА REGNUM Районная администрация

Богдан Борман ИА REGNUM Объявление для жителей Белосарайской Косы

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг России на здании районной администрации Белосарайской Косы

Сегодня освобожденные территории ДНР отдают дань памяти нашим предкам, которые почти 80 лет назад освободили нашу область от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, из-за угрозы террористических актов со стороны ВСУ (теракт был в августе и в Мариуполе), массовые собрания запрещены. Даже День города в Мариуполе пройдет в усеченном формате. Так что больших мероприятий (как к примеру, 9 мая этого года) ждать не приходится. Но тем не менее люди приходят к памятникам советским воинам, чтобы почтить память своих предков. Но даже в небольших селах сегодня присутствовала охрана из Вооруженных сил ДНР. Все верно, нужно быть начеку.

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Аллея памяти» в посёлке Белосарайская Коса

Александр Погожев ИА REGNUM Герой Социалистического Труда, капитан СЧС «Мариуполец» Виктор Васильевич Дубина

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал павшим в Великой Отечественной войне

Александр Погожев ИА REGNUM Герой Советского Союза Безух Михаил Иванович

Богдан Борман ИА REGNUM Жители посёлка пришли к памятникам советским воинам, чтобы почтить память своих предков. Акция прошла под присмотром Вооруженных сил ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне

Богдан Борман ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне

Богдан Борман ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне

Село Белосарайская Коса также осталось в стороне от этой даты из нашей истории, и люди группами и поодиночке приходили к Аллее Славы. На памятнике почти сотня фамилий мужчин, которые ушли на фронты Великой Отечественной войны из этого небольшого населённого пункта. Немногие старики, дожившие до наших дней, вспоминают, что село тогда опустело почти наполовину — фактически всё мужское население отправилось на борьбу с фашистской Германией. Кто же знал, что спустя десятилетия история будет повторяться?

Богдан Борман ИА REGNUM Жители посёлка пришли к памятникам советским воинам, чтобы почтить память своих предков

Богдан Борман ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Аллея памяти» в посёлке Белосарайская Коса

Богдан Борман ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Аллея памяти» в посёлке Белосарайская Коса

Но в любом случае наша память помнит подвиг предков, а также видит подвиг воинов России и ДНР/ЛНР уже в наши дни.