В театре имени Евгения Вахтангова открыли сезон. В торжественный день около Симоновской сцены открыли памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Автором памятника стал скульптор Филипп Трушин.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Театр Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Театр Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автор памятника артистам — скульптор Филипп Трушин
На исторической сцене театра состоялся сбор труппы, посвящённый открытию 102-го сезона. Директор театра Кирилл Крок подвёл итоги предыдущего сезона и представил планы на предстоящий год. В прошедшем сезоне было сыграно 1100 спектаклей, из них 47 спектаклей — на гастролях по России. В новом сезоне репетиции пройдут на шести сценах. Спектакли будут гастролировать по городам России. А на родине режиссёра во Владикавказе планируют открыть культурный центр имени Вахтангова и музей.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Личные вещи и награды артистов Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Известные постановки Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Копия награды «Золотая маска», изготовленная зрителями для актрисы театра Галины Коноваловой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Евгений Князев
Вечер завершился показом на основной сцене спектакля «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого в постановке Римаса Туминаса; на новой сцене — «Гроза» А. Н. Островского в постановке Уланбека Баялиева; на Симоновской сцене — «Превращение» Ф. Кафки в постановке Йозуа Резинга.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Первые зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Виктор Добронравов
В завершение праздничного мероприятия артисты и гости театра первыми посетили восстановленный летом на бельэтаже знаменитый Вахтанговский буфет. Фраза Александра Николаевича Островского «Мы артисты, наше место в буфете» послужила отправной точкой для постановки спектакля. В 1993 году Пётр Наумович Фоменко поставил в этом пространстве спектакль «Без вины виноватые».
Эта постановка почти 20 лет была в репертуаре театра. А пространство буфета превратилось в малый зал, который использовали как репетиционную площадку. Исторический Вахтанговский буфет открыли вновь для зрителей.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Знаменитый Вахтанговский буфет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Интерьер Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Интерьер Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Интерьер Вахтанговского буфета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Знаменитый Вахтанговский буфет был восстановлен этим летом