В театре имени Евгения Вахтангова открыли сезон. В торжественный день около Симоновской сцены открыли памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Автором памятника стал скульптор Филипп Трушин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автор памятника артистам — скульптор Филипп Трушин

На исторической сцене театра состоялся сбор труппы, посвящённый открытию 102-го сезона. Директор театра Кирилл Крок подвёл итоги предыдущего сезона и представил планы на предстоящий год. В прошедшем сезоне было сыграно 1100 спектаклей, из них 47 спектаклей — на гастролях по России. В новом сезоне репетиции пройдут на шести сценах. Спектакли будут гастролировать по городам России. А на родине режиссёра во Владикавказе планируют открыть культурный центр имени Вахтангова и музей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Личные вещи и награды артистов Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Известные постановки Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Копия награды «Золотая маска», изготовленная зрителями для актрисы театра Галины Коноваловой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Князев

Вечер завершился показом на основной сцене спектакля «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого в постановке Римаса Туминаса; на новой сцене — «Гроза» А. Н. Островского в постановке Уланбека Баялиева; на Симоновской сцене — «Превращение» Ф. Кафки в постановке Йозуа Резинга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрительный зал главной сцены Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первые зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие 102-го творческого сезона Театра Вахтангова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктор Добронравов

В завершение праздничного мероприятия артисты и гости театра первыми посетили восстановленный летом на бельэтаже знаменитый Вахтанговский буфет. Фраза Александра Николаевича Островского «Мы артисты, наше место в буфете» послужила отправной точкой для постановки спектакля. В 1993 году Пётр Наумович Фоменко поставил в этом пространстве спектакль «Без вины виноватые».

Эта постановка почти 20 лет была в репертуаре театра. А пространство буфета превратилось в малый зал, который использовали как репетиционную площадку. Исторический Вахтанговский буфет открыли вновь для зрителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Знаменитый Вахтанговский буфет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерьер Вахтанговского буфета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерьер Вахтанговского буфета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первые посетители знаменитого Вахтанговского буфета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерьер Вахтанговского буфета