На Урале собирают урожай — фоторепортаж
7 сентября 2022
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В Свердловской области началась уборка овощей открытого грунта и картофеля. Свежие морковь, капуста, лук и картошка местных производителей уже появились на торговых прилавках. Также идёт сбор зерновых, технических культур и т.д.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
В Свердловской области убрано уже 64% сельскохозяйственных площадей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка урожая идёт хорошими темпами
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вспаханное поле
Алексей Колчин ИА REGNUM
Урожайность картофеля в Свердловской области по итогам первых сборов превышает показатели 2021 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
В Свердловской области аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта
Алексей Колчин ИА REGNUM
В Свердловской области планируют собрать 268 тыс. тонн картофеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
На сегодняшний день заготовлено 86% кормовых культур от потребностей региона
Алексей Колчин ИА REGNUM
Морковь
Алексей Колчин ИА REGNUM
Урожай моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уже собрано более восьми тысяч тонн картофеля, а также почти две тысячи тонн овощей открытого грунта
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Урожай моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сортировка моркови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборочная кампания в Свердловской области
Алексей Колчин ИА REGNUM
Собранный картофель
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Картофель
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Линия сортировки картофеля