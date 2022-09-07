В Свердловской области началась уборка овощей открытого грунта и картофеля. Свежие морковь, капуста, лук и картошка местных производителей уже появились на торговых прилавках. Также идёт сбор зерновых, технических культур и т.д.

Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM В Свердловской области убрано уже 64% сельскохозяйственных площадей

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка урожая идёт хорошими темпами

Алексей Колчин ИА REGNUM Вспаханное поле

Алексей Колчин ИА REGNUM Урожайность картофеля в Свердловской области по итогам первых сборов превышает показатели 2021 года

Алексей Колчин ИА REGNUM В Свердловской области аграрии приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта

Алексей Колчин ИА REGNUM В Свердловской области планируют собрать 268 тыс. тонн картофеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM На сегодняшний день заготовлено 86% кормовых культур от потребностей региона

Алексей Колчин ИА REGNUM Морковь

Алексей Колчин ИА REGNUM Урожай моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уже собрано более восьми тысяч тонн картофеля, а также почти две тысячи тонн овощей открытого грунта

Алексей Колчин ИА REGNUM Сортировка моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Урожай моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Сортировка моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Сортировка моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Сортировка моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Сортировка моркови

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборочная кампания в Свердловской области

Алексей Колчин ИА REGNUM Собранный картофель

Алексей Колчин ИА REGNUM Линия сортировки картофеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Линия сортировки картофеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Линия сортировки картофеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Картофель

Алексей Колчин ИА REGNUM Линия сортировки картофеля