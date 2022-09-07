В Минеральных Водах почтили память жертв Холокоста. Памятные мероприятия прошли у Мемориала жертвам Холокоста, расположенного у стекольного завода в посёлке Анджиевский.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мемориал жертвам Холокоста в Минеральных Водах

На территории стекольного завода Минеральных Вод находится второе по численности место захоронения жертв Холокоста в России. На этом месте 80 лет назад немецко-фашистскими захватчиками были убиты 7500 советских евреев. Расстрелы продолжались несколько дней — с 6 по 9 сентября 1942 года, через месяц после оккупации Ставропольского (тогда — Орджоникидзевского) края нацистами.

Денис Абрамов ИА REGNUM Почтить память своих родных и земляков приехали жители из разных регионов России

Денис Абрамов ИА REGNUM Региональный представитель Научно-просветительского Центра «Холокост» Михаил Акопян у мемориала жертвам Холокоста

Денис Абрамов ИА REGNUM На этом месте 80 лет назад немецко-фашистскими захватчиками были убиты 7500 советских евреев

Денис Абрамов ИА REGNUM Мемориал жертвам Холокоста в Минеральных Водах

Почтить память своих родных и земляков приехали жители из разных регионов России. Анна Скобликова приехала из Санкт-Петербурга, ранее женщина обратилась в Научно-просветительный центр Холокост, чтобы установить судьбу своих родных. 9 сентября здесь были расстреляны родные ее отца, который в это время находился на фронте. У мемориала также собрались жители округа, представители терского казачества, студенты Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ и филиала Ставропольского кооперативного техникума в городе Минеральные Воды, а также участник Великой Отечественной войны Иван Дашко.

Денис Абрамов ИА REGNUM Расправа над мирными людьми произошла вблизи стекольного завода им. Григория Анджиевского в Минеральных Водах

Денис Абрамов ИА REGNUM Участник Великой Отечественной войны Иван Дашко

Денис Абрамов ИА REGNUM Анна Скобликова приехала почтить память своих родных из Санкт-Петербурга

Денис Абрамов ИА REGNUM Портрет семьи, расстрелянной в этом месте

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, возложили цветы и оставили камни — символ вечной памяти в еврейской традиции.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мемориал жертвам Холокоста был установлен Российским еврейским конгрессом в 2019 году

Денис Абрамов ИА REGNUM Минута молчания в память о погибших

Денис Абрамов ИА REGNUM Пришедшие возложили к мемориалу цветы

Денис Абрамов ИА REGNUM По еврейской традиции у мемориала оставили камни как символ вечной памяти

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники памятной акции у Мемориала жертвам Холокоста в Минеральных Водах

«В 2019 году рядом с белым камнем, который местные жители поставили в 1943 году, был установлен памятник. Историкам удалось восстановить более тысячи имен убитых евреев, которые высечены на новом памятнике. К сожалению, это далеко не все имена, чьи жизни оборвались на территории стекольного завода Минеральных Вод с 6 по 9 сентября 1942 года. Работа по увековечиванию имен продолжается. Это одна из самых трагичных страниц в истории Минеральных Вод, унесшая тысячи человеческих жизней. Вспоминать о них страшно, но и забывать нельзя. Важно помнить и делать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — отметил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Денис Абрамов ИА REGNUM Аллея памяти у мемориала жертвам Холокоста

Денис Абрамов ИА REGNUM Аллея памяти у мемориала жертвам Холокоста

Денис Абрамов ИА REGNUM Аллея памяти у мемориала жертвам Холокоста

Напомним, мемориал с именами погибших был установлен Российским еврейским конгрессом в 2019 году на территории стекольного завода, где происходила массовая казнь. В настоящее время работа по увековечиванию имён продолжается.

Денис Абрамов ИА REGNUM Молитва

Денис Абрамов ИА REGNUM Молитва

Денис Абрамов ИА REGNUM Имена убитых нацистами советских евреев