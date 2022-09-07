В Минеральных Водах почтили память жертв Холокоста. Памятные мероприятия прошли у Мемориала жертвам Холокоста, расположенного у стекольного завода в посёлке Анджиевский.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Мемориал жертвам Холокоста в Минеральных Водах

На территории стекольного завода Минеральных Вод находится второе по численности место захоронения жертв Холокоста в России. На этом месте 80 лет назад немецко-фашистскими захватчиками были убиты 7500 советских евреев. Расстрелы продолжались несколько дней — с 6 по 9 сентября 1942 года, через месяц после оккупации Ставропольского (тогда — Орджоникидзевского) края нацистами.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Почтить память своих родных и земляков приехали жители из разных регионов России
Денис Абрамов ИА REGNUM
Региональный представитель Научно-просветительского Центра «Холокост» Михаил Акопян у мемориала жертвам Холокоста
Денис Абрамов ИА REGNUM
На этом месте 80 лет назад немецко-фашистскими захватчиками были убиты 7500 советских евреев
Денис Абрамов ИА REGNUM
Мемориал жертвам Холокоста в Минеральных Водах

Почтить память своих родных и земляков приехали жители из разных регионов России. Анна Скобликова приехала из Санкт-Петербурга, ранее женщина обратилась в Научно-просветительный центр Холокост, чтобы установить судьбу своих родных. 9 сентября здесь были расстреляны родные ее отца, который в это время находился на фронте. У мемориала также собрались жители округа, представители терского казачества, студенты Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ и филиала Ставропольского кооперативного техникума в городе Минеральные Воды, а также участник Великой Отечественной войны Иван Дашко.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Расправа над мирными людьми произошла вблизи стекольного завода им. Григория Анджиевского в Минеральных Водах
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участник Великой Отечественной войны Иван Дашко
Денис Абрамов ИА REGNUM
Анна Скобликова приехала почтить память своих родных из Санкт-Петербурга
Денис Абрамов ИА REGNUM
Портрет семьи, расстрелянной в этом месте

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, возложили цветы и оставили камни — символ вечной памяти в еврейской традиции.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Мемориал жертвам Холокоста был установлен Российским еврейским конгрессом в 2019 году
Денис Абрамов ИА REGNUM
Минута молчания в память о погибших
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пришедшие возложили к мемориалу цветы
Денис Абрамов ИА REGNUM
По еврейской традиции у мемориала оставили камни как символ вечной памяти
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники памятной акции у Мемориала жертвам Холокоста в Минеральных Водах

«В 2019 году рядом с белым камнем, который местные жители поставили в 1943 году, был установлен памятник. Историкам удалось восстановить более тысячи имен убитых евреев, которые высечены на новом памятнике. К сожалению, это далеко не все имена, чьи жизни оборвались на территории стекольного завода Минеральных Вод с 6 по 9 сентября 1942 года. Работа по увековечиванию имен продолжается. Это одна из самых трагичных страниц в истории Минеральных Вод, унесшая тысячи человеческих жизней. Вспоминать о них страшно, но и забывать нельзя. Важно помнить и делать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — отметил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Аллея памяти у мемориала жертвам Холокоста
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аллея памяти у мемориала жертвам Холокоста
Денис Абрамов ИА REGNUM
Аллея памяти у мемориала жертвам Холокоста

Напомним, мемориал с именами погибших был установлен Российским еврейским конгрессом в 2019 году на территории стекольного завода, где происходила массовая казнь. В настоящее время работа по увековечиванию имён продолжается.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Молитва
Денис Абрамов ИА REGNUM
Молитва
Денис Абрамов ИА REGNUM
Имена убитых нацистами советских евреев
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники памятной акции у Мемориала жертвам Холокоста в Минеральных Водах