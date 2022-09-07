Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит VII Восточный экономический форум. В форуме принимают участие представители 40 стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума во время дождя

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума во время дождя

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума во время дождя

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

В рамках деловой программы запланировано более 70 деловых мероприятий. Так, 6 сентября на Восточном экономическом форуме прошла панельная сессия «Северный морской путь: быстрее, надежнее, эффективнее», где выступили заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Евгений Амбросов, первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Участники дискуссии оценили текущую ситуацию с инфраструктурой для обеспечения регулярной круглогодичной навигации по Северному морскому пути и перспективы ее развития.

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов и бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Шаронов

По мнению экспертов, объем грузоперевозок по Северному морскому пути будет только расти, несмотря на геополитическую ситуацию.

«Несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, объем перевозок на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нисколько не спал, а, наоборот, на порядка 3–6% выше, чем в прошлом году. По поручению президента России Владимира Путина, к 2024 году мы должны обеспечить не менее 80 млн перевозок грузов по СМП, к 2030 году задача стоит — не менее 150 млн тонн. По нашему плану, даже более амбициозные задачи стоят к 2024 году — это 90 млн тонн, а к 2030-му — более 200 млн тонн планируется перевозить по СМП. Это революция глобального масштаба», — рассказал первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Шаронов

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов

Дарья Драй ИА REGNUM Представитель Магаданской области Сергей Носов

«Наша задача, видимо, к 2035 году, объединив усилия, и в том числе уже по созданию новой судоверфи, создать те мощности, которые нам позволят создать в первую очередь ледокольный флот, грузовой флот и всю необходимую инфраструктуру», — отметил специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Евгений Амбросов

Дарья Драй ИА REGNUM Старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер

Дарья Драй ИА REGNUM Исполняющий обязанности ректора ДФУ Борис Коробец

На сессии «Рыбная отрасль: новые горизонты» участники дискуссии обсудили проблемы отрасли, перспективы и нововведения. Эксперты выразили мнение, что изменяющийся порядок в рыбной отрасли станет точкой роста.

«Мы оказались в крайне зависимой позиции. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. С двигателями разберемся с помощью «Трансмашхолдинга», а НИИ «Курс» готовы поставлять нам российское оборудование, оно уже готово. Остальные критические позиции мы заместим в ближайшие три года. Финансирование на это получено от государства. Мы уже построили 20 рыбоперерабатывающих заводов, 13 из них — на Дальнем Востоке», — рассказал о возможности импортозамещения статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Дарья Драй ИА REGNUM Помощник прездидента Российской Федерации Максим Орешкин

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил и другие важные проблемы для рыбной отрасли: теневой сектор и незаконный оборот продукции, инвестиции в заводы и судостроение, новые маршруты логистики и гарантию качества конечного продукта.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

На сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?» эксперты обсудили методы Запада, используемые в информационной войне против России, которые приводят к дестабилизации мировой геополитической обстановки.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

В ходе дискуссии директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила:

«Цель была этой информационный войны — это уже не только противостояние, не просто игра мускулами. Давайте говорить честно и открыто — это изничтожение нас (России) в различных сферах — как общества, государства, цивилизации, культуры, независимости, свободы, суверенитета и так далее».

Дарья Драй ИА REGNUM Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

«Наблюдается феноменальная консолидация нашего общества. Есть ещё вопросы: «Когда мы победим?» То, что мы получили, ровно противоположно тому эффекту, который закладывался. Этот эффект они должны были получить ещё в марте. Не получилось», — добавила Захарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

Известный пранкер Алексей Столяров (Лексус) в своём выступлении отметил, что в борьбе с фейками важно развитие критического мышления, получение информации из разных источников и ее анализ.

«В первую очередь нужно смотреть, кто распространяет новость, во вторую — какая репутация у этого человека. В-третьих, нужно, конечно, получать информацию из разных источников и понимать, кому она выгодна в тот или иной период. В любом случае критическое мышление так или иначе должно помочь в борьбе с фейками», — отметил пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкер Лексус

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкер Вован

«Мы ведем постоянную, не прекращающуюся битву, сталкиваясь с кампанией лжи, клеветы и фейков наших народов. Это кампания манипуляции, агрессии, ложных новостей, fake news и клеветы, монтажа, инсценировок и медиашоу. Мы вместе сталкиваемся с этими атаками, которые проводятся и финансируются США, Европейским союзом, врагами человечества. Они пытаются с помощью этой кампании лжи и клеветы поколебать стабильность, безопасность и мир в наших странах. Важно укреплять наши позиции, сохранять наш героизм, защищать права нашего народа, обеспечивая стабильность», — рассказал медиакоординатор совета по коммуникации и гражданству Республики Никарагуа Даниэль Ортега.

Дарья Драй ИА REGNUM Даниэль Ортега

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. За эти годы форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.