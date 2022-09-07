Чем запомнился второй день ВЭФ — фоторепортаж
Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проходит VII Восточный экономический форум. В форуме принимают участие представители 40 стран.
В рамках деловой программы запланировано более 70 деловых мероприятий. Так, 6 сентября на Восточном экономическом форуме прошла панельная сессия «Северный морской путь: быстрее, надежнее, эффективнее», где выступили заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Евгений Амбросов, первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Участники дискуссии оценили текущую ситуацию с инфраструктурой для обеспечения регулярной круглогодичной навигации по Северному морскому пути и перспективы ее развития.
По мнению экспертов, объем грузоперевозок по Северному морскому пути будет только расти, несмотря на геополитическую ситуацию.
«Несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, объем перевозок на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нисколько не спал, а, наоборот, на порядка 3–6% выше, чем в прошлом году. По поручению президента России Владимира Путина, к 2024 году мы должны обеспечить не менее 80 млн перевозок грузов по СМП, к 2030 году задача стоит — не менее 150 млн тонн. По нашему плану, даже более амбициозные задачи стоят к 2024 году — это 90 млн тонн, а к 2030-му — более 200 млн тонн планируется перевозить по СМП. Это революция глобального масштаба», — рассказал первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
«Наша задача, видимо, к 2035 году, объединив усилия, и в том числе уже по созданию новой судоверфи, создать те мощности, которые нам позволят создать в первую очередь ледокольный флот, грузовой флот и всю необходимую инфраструктуру», — отметил специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», заместитель председателя Государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов.
На сессии «Рыбная отрасль: новые горизонты» участники дискуссии обсудили проблемы отрасли, перспективы и нововведения. Эксперты выразили мнение, что изменяющийся порядок в рыбной отрасли станет точкой роста.
«Мы оказались в крайне зависимой позиции. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. С двигателями разберемся с помощью «Трансмашхолдинга», а НИИ «Курс» готовы поставлять нам российское оборудование, оно уже готово. Остальные критические позиции мы заместим в ближайшие три года. Финансирование на это получено от государства. Мы уже построили 20 рыбоперерабатывающих заводов, 13 из них — на Дальнем Востоке», — рассказал о возможности импортозамещения статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил и другие важные проблемы для рыбной отрасли: теневой сектор и незаконный оборот продукции, инвестиции в заводы и судостроение, новые маршруты логистики и гарантию качества конечного продукта.
На сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?» эксперты обсудили методы Запада, используемые в информационной войне против России, которые приводят к дестабилизации мировой геополитической обстановки.
В ходе дискуссии директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила:
«Цель была этой информационный войны — это уже не только противостояние, не просто игра мускулами. Давайте говорить честно и открыто — это изничтожение нас (России) в различных сферах — как общества, государства, цивилизации, культуры, независимости, свободы, суверенитета и так далее».
«Наблюдается феноменальная консолидация нашего общества. Есть ещё вопросы: «Когда мы победим?» То, что мы получили, ровно противоположно тому эффекту, который закладывался. Этот эффект они должны были получить ещё в марте. Не получилось», — добавила Захарова.
Известный пранкер Алексей Столяров (Лексус) в своём выступлении отметил, что в борьбе с фейками важно развитие критического мышления, получение информации из разных источников и ее анализ.
«В первую очередь нужно смотреть, кто распространяет новость, во вторую — какая репутация у этого человека. В-третьих, нужно, конечно, получать информацию из разных источников и понимать, кому она выгодна в тот или иной период. В любом случае критическое мышление так или иначе должно помочь в борьбе с фейками», — отметил пранкер Алексей Столяров (Лексус).
«Мы ведем постоянную, не прекращающуюся битву, сталкиваясь с кампанией лжи, клеветы и фейков наших народов. Это кампания манипуляции, агрессии, ложных новостей, fake news и клеветы, монтажа, инсценировок и медиашоу. Мы вместе сталкиваемся с этими атаками, которые проводятся и финансируются США, Европейским союзом, врагами человечества. Они пытаются с помощью этой кампании лжи и клеветы поколебать стабильность, безопасность и мир в наших странах. Важно укреплять наши позиции, сохранять наш героизм, защищать права нашего народа, обеспечивая стабильность», — рассказал медиакоординатор совета по коммуникации и гражданству Республики Никарагуа Даниэль Ортега.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. За эти годы форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.