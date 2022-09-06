Ты сумасшедшая? Именно такими словами меня провожали в отпуск, когда всей семьёй, с детьми мы поехали на машине на Кавказ. Причём в наших планах было обязательное посещение Чеченской Республики.

Варвара Захарова ИА REGNUM
По дороге к горному аулу в Чечне

Дышне-Ведено, Ачхой-Мартан, Гудермес, Шали, да и сам Грозный — знакомые нам по трагическим событиям названия. Прошло более 20 лет, и сегодня в этих населенных пунктах нет и намёка на войну. 6 сентября 2022 года, в День гражданского согласия и единения, отмечают 100-летие государственности Чеченской Республики.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Въездной знак в Ведено

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, за прошедший век Чеченская Республика прошла тяжелейший путь становления: «Были масштабные свершения, достижения, преобразования, но сталкивался наш народ и с большими трагедиями. За эти 100 лет чеченцы неоднократно оказывались на краю пропасти. По сути, целый народ в разные этапы находился на грани физического уничтожения».

Варвара Захарова ИА REGNUM
Здание ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова в Грозном
Варвара Захарова ИА REGNUM
Музей Чеченской республики в Грозном
Варвара Захарова ИА REGNUM
Чеченский драматический театр
Варвара Захарова ИА REGNUM
Дворец культуры имени Дагуна Омаева
Варвара Захарова ИА REGNUM
Грозный-Сити
Варвара Захарова ИА REGNUM
Набережная рядом с Грозным-Сити

«Сегодня своё 100-летие наша республика встречает, являясь одним из самых успешных, благополучных, безопасных и динамично развивающихся регионов. Мы гордимся нашими достижениями, но и не должны забывать, какой немыслимо большой ценой мы достигли этой победы», — отметил Кадыров.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Монумент Победы в Великой Отечественной войне в алее Славы в Грозном

На самом деле, путешествуя по Чечне, ты чувствуешь себя в полной безопасности. Ты восхищаешься красотой природы, а виды тут завораживают. Озеро Казеной-Ам, село Беной, аулы и башни в горах, впечатляющий «Грозный-Сити», самая большая в Европе мечеть Гордость мусульман в Шали и масштабная Сердце Чечни в Грозном — лишь небольшой список того, что едут смотреть в Чеченской Республике.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Вид на озеро Казеной-Ам
Варвара Захарова ИА REGNUM
Озеро Казеной-Ам в Чечне
Варвара Захарова ИА REGNUM
Перевал Харами, Чечня
Варвара Захарова ИА REGNUM
Дорога через перевал Харами
Варвара Захарова ИА REGNUM
Перевал Харами
Варвара Захарова ИА REGNUM
Чечня. Горы

Медленно, но верно Чечня, вслед за Дагестаном, становится одним из основных центров притяжения туристов на Северном Кавказе. Этот регион по праву превращается в жемчужину Северного Кавказа.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Дорога рядом с селом Карачой
Варвара Захарова ИА REGNUM
Казеной-Ам — озеро в Чечне
Варвара Захарова ИА REGNUM
Казеной-Ам, Чечня
Варвара Захарова ИА REGNUM
Озеро Казеной-Ам
Варвара Захарова ИА REGNUM
Сторожевая башня в Веденском районе, Чечня
Варвара Захарова ИА REGNUM
Закат в селе Харачой, Чечня

Пока туристов не очень много, что позволяет в спокойном темпе осматривать достопримечательности. Цены также радуют, они не зашкаливают, как во многих регионах, которые давно переполнены путешественниками. Понравится тут и любителям вкусной еды, причём приезд можно спланировать под один из гастро-фестивалей, которых в республике проводится не мало.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Вид на мечеть Сердце Чечни и Грозный-Сити
Варвара Захарова ИА REGNUM
Вид на Шали из Шали-Сити

«Мы всегда открыты для тех, кто пришёл к нам с добром и чистыми помыслами. Испокон веков чеченцы ценили гостей и пронесли эту добрую традицию через многовековую историю до сегодняшних дней. Мы постоянно занимаемся развитием туристического направления. Для гостей и жителей республики уже многое сделано. У нас есть что показать, на что посмотреть и где отдохнуть. Отреставрированы и восстановлены прекрасные древние комплексы, функционируют всесезонные курорты в горах и на равнине, разработано более 150 туристических маршрутов, среди которых пешие, вело-, квадро- и джип-туры», — ранее подчеркнул глава региона Рамзан Кадыров.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Вид на мечеть Гордость Мусульман из Шали-Сити
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Гордость мусульман
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Гордость мусульман ночью
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Гордость мусульман в Шали
Варвара Захарова ИА REGNUM
Двери в мечеть Гордость мусульман в Шали
Варвара Захарова ИА REGNUM
Второй этаж мечети Гордость мусульман в Шали
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мусульманская литература в мечети Гордость мусульман
Варвара Захарова ИА REGNUM
Книги в мечети в Шали
Варвара Захарова ИА REGNUM
Вид на первый этаж мечети Гордость мусульман
Варвара Захарова ИА REGNUM
Второй этаж мечети Гордость мусульман
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Гордость мусульман вид внутри
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Гордость мусульман внутри
Варвара Захарова ИА REGNUM
Парк у мечети Гордость мусульман в Шали ночью

Правда, при планировании поездки нужно помнить, что Чечня — это мусульманская республика, в которой традиции весьма сильны. Поэтому и туристов просят придерживаться определенных правил, в том числе в одежде: мужчинам следует надевать брюки, а женщинам рекомендуется не обтягивающая, непрозрачная удлиненная одежда без декольте. Будьте готовы к тому, что при входе в мечеть вас попросят убрать волосы под платок, а если у вас платье не в пол, то выдадут специальный халат, чтобы можно было войти внутрь.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Сердце Чечни
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Сердце Чечни в Грозном
Варвара Захарова ИА REGNUM
Двор мечети Сердце Чечни в Грозном
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мечеть Сердце Чечни внутри
Варвара Захарова ИА REGNUM
Люстры в мечети Сердце Чечни
Варвара Захарова ИА REGNUM
Потолок мечети Седце Чечни
Варвара Захарова ИА REGNUM
Перед мечетью Сердце Чечни

Доехать можно на своей машине или прилететь на самолёте. Достопримечательностей, музеев, парков столько, что посетить всё за один день не удастся. В регионе открываются новые отели, санатории, есть индивидуальные и групповые туры. Чечня — то место, куда захочется вернуться.