Остров Уединения занимает изолированное положение в северной части Карского моря и, пожалуй, полностью оправдывает свое название. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на острове в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией Росатома.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Остров расположен между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей. Площадь острова совсем небольшая, высота острова до 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения расположен в северной части Карского моря, между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Высота острова около 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения совсем небольшой, всего порядка 20 кв. км.
Александр Полегенько ИА REGNUM
По острову протекают короткие ручьи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самый большой ручей острова Уединения — ручей Иогансена длиной около 2,5 км
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уже многие годы остров Уединения заброшен, здесь нет людей
Как и на всех островах Северного Ледовитого океана, на острове Уединения суровый арктический климат. Летом температура редко достигает отметки +7° С.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенная полярная станция на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Берег Карского моря
Александр Полегенько ИА REGNUM
Скалистый берег острова Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мусор в Арктике — главное напоминание о прошлой жизнедеятельности человека
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мусор в Арктике
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мусор в Арктике
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пейзажи острова Уединения и горы металлолома
Летом, в период гнездования, на острове Уединения гнездуются колонии полярных чаек (бургомистров) и белых чаек. Белые чайки — редкий вид морских птиц, обитающих исключительно в Арктике. Про них говорят, что это белый медведь в перьях, чайка, как и медведь, добывает еду с кромки льда. Численность их популяций приблизительно сопоставима, по подсчётам, на одного медведя приходится одна чайка.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полярные чайки летом гнездятся на суше
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полярные чайки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полярные чайки для гнездования облюбовали одно из заброшенных строений на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полярные чайки выходят на сушу только в период размножения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Полярные чайки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участник экспедиции фотографирует редких птиц
А ещё именно белый медведь, который может оставаться на острове летом, и является их главным врагом. Сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Учёные предполагают, что из-за изменения климата и таяния льдов чайки вынуждены перелетать в другие места в поисках пропитания, даже в период гнездования.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Главной опасностью для чаек является белый медведь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белый медведь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые чайки — одно из любимых лакомств белого медведя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Белые медведи на острове Уединения
Из-за его незначительных размеров, вплоть до момента нанесения координат на карты, мореплаватели то и дело теряли остров из виду.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Судно «Михаил Сомов» у берегов острова Уединения
В общей сложности остров Уединения открывали три раза. В 1878 году, во время промысла на зверобойной шхуне «Нордланд», остров был открыт норвежским капитаном Эдваром Иоганнесеном. Он же и дал острову название Ensomheden (норв. «одиночество»).
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т совершает посадку на остров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Экипаж вертолёта Ми-8Т
Александр Полегенько ИА REGNUM
Высадка экспедиции с судна «Михаил Сомов» на остров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т на острове Уединения
Второй раз, в 1915 году, остров обнаружила экспедиция на барке «Эклипс» под командованием Отто Свердрупа, которая разыскивала пропавшую экспедицию Русанова. Пропавших полярников тогда спасти не удалось, но зато участники экспедиции вышли на остров и подняли над ним российский флаг. В последующие 15 лет мореплаватели тщетно пытались снова отыскать остров, который как будто бы растворился.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Брошенная техника на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Хвостовая балка Ми-8Т, потерпевшего крушение при посадке 24 декабря 1984 года
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Лишь немногочисленные заброшенные постройки напоминают о том, что когда-то остров был заселён полярниками
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
В 1933 году экспедиция под руководством Отто Шмидта на судне «Челюскин, следовавшая из Мурманска во Владивосток, случайно обнаружила необитаемый остров в 50 милях к северо-западу от того места, где Иоганнесен нанес на карту остров Уединения. Экспедиция установила, что случайно обнаруженная земля и есть остров Уединения. В результате участники экспедиции сумели определить точные координаты острова, произвести съемку местности, таким образом остров появился на карте.
Александр Полегенько ИА REGNUM
После ухода человека с острова Уединения медведи — единственные хозяева этих мест
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вид из окна
А уже через год на нём появилась первая полярная станция, которая функционировала последующие 62 года. Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования. Но распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике, в результате чего в конце 1996 года полярная станция была закрыта.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенная полярная станция на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенная постройка на острове Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
В конце 1996 года полярная станция на острове Уединения была закрыта и сотрудники станции покинули остров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Разбросанный по острову металлолом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Разбросанный по острову металлолом
Александр Полегенько ИА REGNUM
На долгие годы остров остался забытым
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пустые бочки выбрасывает в Карское море
Александр Полегенько ИА REGNUM
Пустые бочки выбрасывает в Карское море
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения сегодня
Александр Полегенько ИА REGNUM
Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования
Александр Полегенько ИА REGNUM
Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. От полученных данных зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути
Александр Полегенько ИА REGNUM
Брошенная техника
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Остров Уединения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенные постройки на острове Уединения
И вот спустя 26 лет, в августе 2022 года, на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения. Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию (АМС), которая не требует постоянного обслуживания и присутствия людей. Электроэнергию АМС получает от солнечных батарей и ветрогенератора. Автоматические метеорологические станции состоят из датчиков, установленных на метеомачте и подключённых к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В августе 2022 года на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новая метеорологическая станция не требует постоянного обслуживания и присутствия людей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра
Каждые три часа полученные данные передаются в центр сбора в Архангельске и далее транслируются в Гидрометцентр России.
Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. Наблюдательная сеть в этом районе очень редкая, от объема и точности получаемых на станции сведений зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути.