Остров Уединения занимает изолированное положение в северной части Карского моря и, пожалуй, полностью оправдывает свое название. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на острове в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией Росатома.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Остров расположен между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей. Площадь острова совсем небольшая, высота острова до 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается.

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения расположен в северной части Карского моря, между Новой Землей, Таймыром и Северной Землей

Александр Полегенько ИА REGNUM Высота острова около 25 м: западная часть острова возвышенная, на восток поверхность острова постепенно понижается

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения совсем небольшой, всего порядка 20 кв. км.

Александр Полегенько ИА REGNUM По острову протекают короткие ручьи

Александр Полегенько ИА REGNUM Самый большой ручей острова Уединения — ручей Иогансена длиной около 2,5 км

Александр Полегенько ИА REGNUM Уже многие годы остров Уединения заброшен, здесь нет людей

Как и на всех островах Северного Ледовитого океана, на острове Уединения суровый арктический климат. Летом температура редко достигает отметки +7° С.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная полярная станция на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Берег Карского моря

Александр Полегенько ИА REGNUM Скалистый берег острова Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Мусор в Арктике — главное напоминание о прошлой жизнедеятельности человека

Александр Полегенько ИА REGNUM Мусор в Арктике

Александр Полегенько ИА REGNUM Мусор в Арктике

Александр Полегенько ИА REGNUM Пейзажи острова Уединения и горы металлолома

Летом, в период гнездования, на острове Уединения гнездуются колонии полярных чаек (бургомистров) и белых чаек. Белые чайки — редкий вид морских птиц, обитающих исключительно в Арктике. Про них говорят, что это белый медведь в перьях, чайка, как и медведь, добывает еду с кромки льда. Численность их популяций приблизительно сопоставима, по подсчётам, на одного медведя приходится одна чайка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярные чайки летом гнездятся на суше

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярные чайки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярные чайки для гнездования облюбовали одно из заброшенных строений на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярные чайки выходят на сушу только в период размножения

Александр Полегенько ИА REGNUM Полярные чайки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Участник экспедиции фотографирует редких птиц

А ещё именно белый медведь, который может оставаться на острове летом, и является их главным врагом. Сегодня вид находится под угрозой исчезновения. Учёные предполагают, что из-за изменения климата и таяния льдов чайки вынуждены перелетать в другие места в поисках пропитания, даже в период гнездования.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главной опасностью для чаек является белый медведь

Александр Полегенько ИА REGNUM Белый медведь

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые чайки — одно из любимых лакомств белого медведя

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Из-за его незначительных размеров, вплоть до момента нанесения координат на карты, мореплаватели то и дело теряли остров из виду.

Александр Полегенько ИА REGNUM Судно «Михаил Сомов» у берегов острова Уединения

В общей сложности остров Уединения открывали три раза. В 1878 году, во время промысла на зверобойной шхуне «Нордланд», остров был открыт норвежским капитаном Эдваром Иоганнесеном. Он же и дал острову название Ensomheden (норв. «одиночество»).

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т совершает посадку на остров

Александр Полегенько ИА REGNUM Экипаж вертолёта Ми-8Т

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка экспедиции с судна «Михаил Сомов» на остров

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т на острове Уединения

Второй раз, в 1915 году, остров обнаружила экспедиция на барке «Эклипс» под командованием Отто Свердрупа, которая разыскивала пропавшую экспедицию Русанова. Пропавших полярников тогда спасти не удалось, но зато участники экспедиции вышли на остров и подняли над ним российский флаг. В последующие 15 лет мореплаватели тщетно пытались снова отыскать остров, который как будто бы растворился.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная техника на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Хвостовая балка Ми-8Т, потерпевшего крушение при посадке 24 декабря 1984 года

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Лишь немногочисленные заброшенные постройки напоминают о том, что когда-то остров был заселён полярниками

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

В 1933 году экспедиция под руководством Отто Шмидта на судне «Челюскин, следовавшая из Мурманска во Владивосток, случайно обнаружила необитаемый остров в 50 милях к северо-западу от того места, где Иоганнесен нанес на карту остров Уединения. Экспедиция установила, что случайно обнаруженная земля и есть остров Уединения. В результате участники экспедиции сумели определить точные координаты острова, произвести съемку местности, таким образом остров появился на карте.

Александр Полегенько ИА REGNUM После ухода человека с острова Уединения медведи — единственные хозяева этих мест

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид из окна

А уже через год на нём появилась первая полярная станция, которая функционировала последующие 62 года. Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования. Но распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике, в результате чего в конце 1996 года полярная станция была закрыта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная полярная станция на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Распад СССР привел к сворачиванию научной и военной деятельности по всей Арктике

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная постройка на острове Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM В конце 1996 года полярная станция на острове Уединения была закрыта и сотрудники станции покинули остров

Александр Полегенько ИА REGNUM Разбросанный по острову металлолом

Александр Полегенько ИА REGNUM Разбросанный по острову металлолом

Александр Полегенько ИА REGNUM На долгие годы остров остался забытым

Александр Полегенько ИА REGNUM Пустые бочки выбрасывает в Карское море

Александр Полегенько ИА REGNUM Пустые бочки выбрасывает в Карское море

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения сегодня

Александр Полегенько ИА REGNUM Даже во время Великой Отечественной войны станция бесперебойно работала, полярники продолжали вести непрерывные наблюдения и проводить исследования

Александр Полегенько ИА REGNUM Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. От полученных данных зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная техника

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Остров Уединения

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенные постройки на острове Уединения

И вот спустя 26 лет, в августе 2022 года, на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения. Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию (АМС), которая не требует постоянного обслуживания и присутствия людей. Электроэнергию АМС получает от солнечных батарей и ветрогенератора. Автоматические метеорологические станции состоят из датчиков, установленных на метеомачте и подключённых к боксу с логером (коммутатором). Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра.

Александр Полегенько ИА REGNUM В августе 2022 года на острове Уединения были возобновлены метеорологические наблюдения

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды установили на острове автоматическую метеорологическую станцию

Александр Полегенько ИА REGNUM Новая метеорологическая станция не требует постоянного обслуживания и присутствия людей

Александр Полегенько ИА REGNUM Датчики АМС производят наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха, параметрами ветра

Каждые три часа полученные данные передаются в центр сбора в Архангельске и далее транслируются в Гидрометцентр России.

Возобновление работы станции имеет чрезвычайно важное значение для развития российской Арктики. Наблюдательная сеть в этом районе очень редкая, от объема и точности получаемых на станции сведений зависит эффективность проводки судов по трассе Северного морского пути.